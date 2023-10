In gesprek met Vingino: de kracht van samenwerken met Messi

In dit interview duiken we dieper in de samenwerking van Vingino met voetballegende Lionel Messi. Danny Zwager, de exportmanager van Vingino, deelt de ins en outs van deze samenwerking, de impact van Messi’s transfer naar Miami, en de toekomstvisie voor het merk. Een boeiend gesprek over mode, voetbal en de kracht van samenwerkingen.

Credits: Vingino X Lionel Messi

Kun je ons wat meer vertellen over de samenwerking met Messi en hoe deze tot stand is gekomen?

Wij werken al jaren graag samen met bekende personen, voetballers en influencers. Dit resulteerde eerder al in samenwerkingen met onder anderen Senna Bellod, Memphis Depay, Daley Blind en Emre Can. Afgelopen jaar kregen wij de mogelijkheid om dit met de beste voetballer aller tijden te doen, namelijk Lionel Messi. Dit was voor het wereldkampioenschap, maar onze CEO, Jan van den Berg, geloofde er volledig in en dat heeft zeer positief uitgepakt.

Hoe denk je dat Messi’s status als wereldwijd icoon de merk- en productlijnen van Vingino zal beïnvloeden?

Wij hebben de ervaring dat overal ter wereld mensen idolaat zijn van Lionel Messi. Dit wordt bevestigd door de internationale beurzen. Overal waar wij staan met de Lionel Messi collectie, reageren mensen zeer enthousiast en zijn ze vooral onder de indruk. Zoals je begrijpt opent dit vele deuren en omdat kwaliteit en service bij ons hoog in het vaandel staan, creëren wij op korte termijn unieke partnerships. Dit zorgt wereldwijd voor veel nieuwe partnerships, waar wij uiteindelijk ook Vingino en Raizzed hopen te verkopen. Het is dus echt een collab, zoals wij deze eerder gehad hebben met Daley Blind, Senna Bellod en Emre Can in Duitsland. Echter, de collecties van Vingino zullen nooit veranderen en is het Vingino DNA zeer belangrijk voor ons.

Kun je enkele uitdagingen bespreken waarmee je als export manager te maken krijgt, vooral met het oog op internationale uitbreiding?

Uiteraard zijn er uitdagingen. De grootste uitdaging is natuurlijk het verschil qua seizoenen. Wanneer het bij ons winter is, kan het bij mijn klanten zomer zijn. Je moet dus altijd rekening houden dat je collecties ontwerpt, welke overal ter wereld te verkopen zijn, op welk moment dan ook. Daarnaast is in bepaalde werelddelen de manier van werken soms anders. Hierdoor moeten wij ons snel aanpassen en dit zorgt ervoor dat je in een korte tijd veel leert van de verschillende culturen en werkwijzen over de hele wereld. Gelukkig heeft onze CEO, Jan van den Berg, heel veel ervaring op het gebied van export en helpt hij mij ten allen tijde.

Nu Messi voor Miami speelt, hoe heeft dit invloed gehad op de wereldwijde verkoopstrategie van Vingino?

Nadat bekend werd dat Messi een transfer naar Miami ging maken, heeft ons design team direct een Miami collectie ontworpen. Dit is een van de voorbeelden van hoe snel wij kunnen schakelen binnen het bedrijf. De transfer heeft in alle opzichten goed uitgepakt, omdat hij bijzonder goed presteert, en dit bevestigt nogmaals zijn status als Greatest Footballer Of All Time.

Mode is een constant evoluerende industrie. Welke huidige markttrends zie je die invloed hebben op de productontwikkeling en marketingstrategieën van Vingino? Hoe blijf je afgestemd op de voorkeuren van klanten, vooral op de wereldmarkt?

Wij merken vooral dat modetrends sneller worden afgewisseld en dit vraagt om een snellere reactie qua collecties om altijd deze trends te blijven brengen. Door altijd modische en on-point collecties te lanceren blijf je opvallen. En vandaag de dag is dat belangrijk, om zo online zichtbaarheid te creëren. En we weten allen dat online en social media belangrijk zijn geworden voor onze marketingstrategieën.

Wat is jouw visie voor de toekomst van Vingino en hoe zie je het merk evolueren in de komende jaren?

Vingino staat erom bekend dat wij altijd innovatief zijn en inspelen op de vraag en behoeften van de consument. Dit is naar mijn mening dan ook de reden dat wij na bijna 25 jaar nog steeds overal bekend zijn. Dit zal uiteraard voor de toekomst niet veranderen. Samen met onze klanten zullen wij inspelen op kansen en luisteren naar de behoeften van de klanten. Uiteraard altijd met het Vingino-DNA, onze kwaliteit en service als basis.