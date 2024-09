In het teken van vrijheid: Converse werkt samen met Daily Paper

Het Amerikaanse schoenenmerk Converse en het Nederlandse streetwear-label Daily Paper lanceren een gezamenlijke collectie.

De twee merken delen dezelfde waarden op het gebied van creativiteit, inclusiviteit en saamhorigheid, zo liet Daily Paper vrijdag weten. Samen hebben ze een collectie gecreëerd die is geïnspireerd op wereldwijde emancipatiebewegingen en culturele trots. Dit wordt gesymboliseerd door middel van quiltstijlen, borduursels en de Pan-Afrikaanse kleuren – groen, geel en rood.

Daily Paper x Converse Credits: Daily Paper

De collectie omvat de ‘Chuck 70’ en ‘De Luxe Squared’ sneakers, evenals een gewatteerd jack, een hoodie, een T-shirt, een polo, een lange rok en een wijde broek. Alle items zijn uitgevoerd in het zwart en worden aangevuld met de kleurrijke accenten van de Pan-Afrikaanse vlag. Details zoals kleurrijke veters maken de look compleet.

“We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Converse voor de ‘Colours of Independence’-collectie, een project dat onze gedeelde passie voor gemeenschap en zelfexpressie viert”, aldus Abderrahmane Trabsini, Design Director van Daily Paper. “Deze collectie is een eerbetoon aan de veerkracht en creativiteit van jongeren over de hele wereld.”

Daily Paper x Converse Credits: Daily Paper

De collectie is vanaf 1 oktober verkrijgbaar in de fysieke en digitale winkels van Daily Paper, via de Converse-webshop en bij geselecteerde retailers.