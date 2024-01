In het zadel: Wilde streetstyle op Pitti Uomo 105

Terwijl de temperaturen in dit land tot onder het vriespunt klimmen, laten de mannen op de Pitti Uomo modebeurs in Florence zich er niet van weerhouden om hun nieuwste looks te presenteren. Terwijl sommigen zich vooral richtten op praktische en warme stijlen, voegden anderen wat kleur toe aan de seizoensopener van FW24.

Warme oren

Omdat bekend is dat we het grootste deel van onze lichaamswarmte via ons hoofd verliezen, kozen veel Pitti-bezoekers voor een stijlvolle hoed of andere warme hoofddeksels. De cowboyhoed van afgelopen zomer is dit seizoen vervangen door een pet met oorflappen.

Petten met oorflappen zijn on trend Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Net als zijn voorganger was de beanie met oorflappen het it-stuk van elke look. Afhankelijk van de stijl van de muts, die varieerde van hunting tot streetwear, werd er een bijpassende outfit omheen gecreëerd. Ongeacht de stijl was het kleurenpalet van de looks meestal ingetogen en donker.

Ontdekkingsreiziger

Passend bij het seizoen en geïnspireerd door de gorpcore-trend maakten sommige bezoekers ook gebruik van weerbestendige bovenkleding die zowel stijlvol als praktisch is.

Praktische en stijlvolle looks op Pitti Uomo. Credits: ©Launchmetrics/spotlight (buiten links en recht), Pitti Immagine (links en rechts in het midden)

Naast klassieke tweedelige regenpakken waren er ook stukken te zien die het thema naar een hoger niveau tilden en verder gingen dan een praktisch jasje en een broek met veel zakken. Er werd een brug geslagen naar klassieke mannenmode met recht gevoerde jassen en stoffen zoals ruitjes, zonder het praktische aspect te verliezen.

Legerstijl

De vele legerjassen en camouflagepakken uit één stuk die op de beurs te zien waren, waren zeker praktisch en vooral warm. Zoals typisch is voor de sector, ging de voorkeur uit naar bruin- en groentinten. Af en toe was er echter ook wat kleur te zien, zoals bij een heer in een goudgeel vliegeniersjack, dat hij combineerde met een wijde blauwe parachutebroek en bijpassende laarzen. Maar ook hier was het legeraccessoire een must: Een weekender met een 'U.S. Air Force' print.

Legerstijl bij Pitti Uomo FW24Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoewel militaire uniformen en daarop geïnspireerde looks heel gewoon zijn in mannenmode, lijkt het privé dragen van zulke stukken wat vreemd in een tijd waarin nog steeds verschillende oorlogen worden uitgevochten.

Poncho’s

De volgende trend, die al een tijdje een rol speelt in de damesmode, is veel relaxter: Poncho’s in verschillende stijlen en patronen. Capes en poncho's waren te zien, hoewel het culturele kledingstuk van inheemse volken waarschijnlijk minder een trend is.

Poncho's bij Pitti Uomo Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Naast deze stukken waren er ook een aantal eenvoudigere, eenkleurige capes te zien. Maar het buitenthema was ook vertegenwoordigd met een ruitjesversie van het Britse merk Barbour, die werd gecombineerd met een felle hoed en een kleurgecoördineerd pak.

Kleurrijke jassen

Naast de meestal vrij sobere kleurenpaletten, kozen sommige bezoekers ook voor kleurrijke statement jassen. Deze varieerden van monochrome stukken in helder robijnrood tot jassen met kleine patronen als details en een mix van kleuren in een wild patroon.

Kleurrijke jassenCredits: Pitti Immagine (links en midden), ©Launchmetrics/spotlight (rechts)

De dragers combineerden de kleurrijke jassen meestal met eenvoudige stukken. Zo flitste er een zwarte pantalon aan de onderkant van de jas, die werd gecombineerd met eenvoudige sportschoenen en nette schoenen. Een coole zonnebril, een eenvoudige handtas en een eenkleurige sjaal maakten de chique en toch gezellige look helemaal af.

Hip Hop Hoed

Nadat de baseballpet met een gebogen curve de afgelopen seizoenen een vast onderdeel werd van de streetwear trends, lijkt de klep van de pet nu weer recht te zijn. In plaats daarvan is de voorkant van de zogenaamde kroon weer hoger. Een ander groot verschil is dat niet al deze modellen, die begin jaren 2000 hun hoogtijdagen beleefden in de hiphop, een verstelbare sluiting hebben. Net als bij andere hoeden moet bij sommige de juiste maat worden gekozen.

Pitti Uomo: Petten met een platte klep zijn weer terugCredits: Pitti Immagine (links), Rest: ©Launchmetrics/spotlight

Op Pitti Uomo 105 werden verschillende bezoekers gezien met petten met platte kleppen, die worden aangeboden door merken als Mitchell & Ness en New Era. Net als bij baseballcaps zijn ze meestal versierd met verschillende merken van Amerikaanse sportteams.

Omdat de stukken verkrijgbaar zijn in een grote verscheidenheid aan kleuren en patronen, kunnen ze ook worden verwerkt in individuele stijlen. De look kan meer "old school hip hop" zijn met een sportjack en een baggy broek, maar een elegantere combinatie als contrast is ook denkbaar.