In-house patroonmaakster Adriënne van den Hove over lokaal vakmanschap bij Helena Hart: “Binnen één dag heb ik een nieuw model soms al in handen”

Bij het Amsterdamse modebedrijf Helena Hart wordt de collectie van begin tot eind in eigen huis ontwikkeld. Centraal in dat proces staat patroonmaakster Adriënne van den Hove. Met meer dan veertig jaar ervaring brengt zij een zeldzame expertise mee naar een merk dat bewust kiest voor lokale productie, transparantie en ambacht als basis. FashionUnited ging met haar in gesprek over hoe ze steeds opnieuw de pasvorm van elke collectie bewaakt.

Veertig jaar vakmanschap

Van den Hove groeide op met ambacht: haar moeder was patroonmaakster en ook zijzelf raakte al vroeg vertrouwd met stof, naald en draad. Na de modevakschool begon ze haar carrière in de confectie, waar ze ruim veertig jaar vakkennis opbouwde bij gerenommeerde Nederlandse modemerken. Ruim twee jaar geleden maakte ze de overstap naar Helena Hart.

In een sector waarin patroonmaken steeds vaker digitaal en op afstand plaatsvindt, vertegenwoordigt Van den Hove een zeldzame specialisatie. Ze constateert dat het vak in Nederland steeds minder wordt beoefend: veel modemerken besteden het werk uit, waarbij digitale maattabellen het echte ambacht grotendeels vervangen. Die vakkennis, opgebouwd over tientallen jaren, is precies wat Helena Hart bewust in huis wil houden.

Credits: Helena Hart

De dynamiek van een familiebedrijf

Helena Hart bestaat veertig jaar en is van oorsprong een familiebedrijf. Van den Hove, die hiervoor voornamelijk in corporate structuren werkte, kijkt hier positief naar. "We zijn een klein team en dat betekent vaak direct goed schakelen. Beslissingen hoeven niet langs verschillende afdelingen. Hier zijn de lijnen extreem kort. Er is direct begrip voor elkaar."

Ze werkt nauw samen met de in-house ontwerpster, samen vertalen zij een eerste schets naar een kledingstuk. "We zitten dicht op elkaar. Er staat hier een naaimachine, dus als we een idee hebben, knippen we direct een lapje en zetten we ter plekke een proefje in elkaar. Je hebt meteen die feeling van wat iemand bedoelt, als je het met maar één persoon bespreekt en doorneemt.”

Die openheid geldt ook naar klanten toe. Helena Hart maakt het maakproces bewust inzichtelijk: "De klant weet dat we dit proces helemaal in-house hebben," zegt Van den Hove. Klanten die de showroom bezoeken, worden meegenomen in de werkruimte om te zien hoe de collectie tot stand komt.

Van eerste schets tot definitief patroon

Van den Hove legt uit dat het ontwikkelproces start bij een bestaand basispatroon of een volledig nieuw, handgetekend ontwerp. Nadat zij het patroon verder heeft uitgewerkt in het CAD/CAM systeem, en de stofbreedte heeft bepaald, gaat het rechtstreeks naar de snijder en een van de Amsterdamse productiebedrijven. Deze ateliers werken al decennia nauw samen met Helena Hart. Die korte lijnen maken een merkbaar verschil in tempo. "Door dat snelle schakelen en de lokale productie heb ik een nieuw model soms al binnen één dag in handen," vertelt Van den Hove.

Dankzij de decennialange samenwerking hebben beide partijen aan een half woord genoeg. Van den Hove stemt ontwerpen rechtstreeks af met het atelier: "We hoeven geen uitgebreide werktekeningen te maken." Mocht er gaandeweg iets verduidelijkt moeten worden, dan kan ze direct bijsturen, zelfs als de productie al loopt.

Het verschil met produceren op afstand merkt ze dagelijks. "Als je productie ver weg zit, moet je alles tot in de kleinste details op papier zetten. Nu rij ik er gewoon even naartoe." Die samenwerking vat ze zelf kernachtig samen: "Echt met elkaar, in een klein team én lokale productie, een kledingstuk maken van begin tot eind. Van het eerste model tot het eindproduct."

Credits: Helena Hart

Pasvorm als dagelijks ambacht

De kwaliteit van de pasvorm staat centraal bij Helena Hart. Van den Hove werkt vanuit een basismaat en controleert altijd ook de grotere maten zelf. Vrijwel dagelijks zijn er passessies waarbij modellen binnenkomen en kledingstukken direct worden gepast. "Soms valt een stof net anders of is het minder comfortabel dan verwacht. Dat is waar ik dagelijks aan werk: hoe kunnen we dat beter krijgen en hoe kunnen we de valling van dat stofje verbeteren in het patroon."

De combinatie van stretchstoffen en vakkundig gesneden patronen is daarin de sleutel. Een maattabel of digitale vuistregel volstaat niet, daar is vakkennis voor nodig. "Echt het patroontekenen met de juiste vormen erin, dat moet je toch echt als apart vak zien," aldus Van den Hove. Ze benadrukt dat ze zelf ook blijft leren: "Ik grijp zelfs terug op wat ik dertig jaar geleden al heb getekend. Je leert door de jaren heen dat een patroon ook op andere manieren kan."

Comfort in pasvorm én onderhoud

Als er één kledingstuk is dat veertig jaar merk-DNA en modern vakmanschap symboliseert voor Van den Hove, dan is het de recent gelanceerde wijdvallende blazer. Van den Hove ontwierp het patroon volledig vanaf nul. "Bij die blazer komt alles samen. Je pakt het van de hanger, trekt het aan en je loopt ermee weg.” Het representeert precies het comfort waar Helena Hart voor staat. Comfort draait niet alleen om de draagbaarheid, maar ook om het gemak dat bij het kledingstuk komt kijken. “Je wast het, hangt het op en de volgende dag kun je het weer aan. Dat praktische gemak hoort voor mij echt bij het comfort van Helena Hart."

Juist door vast te houden aan de filosofie van lokale productie en bewuste, gecontroleerde groei, bewijst het familiebedrijf al veertig jaar hoe krachtig puur Nederlands ambacht kan zijn. Het is een werkwijze waar Van den Hove zich volledig in herkent: "Ik ben er supertrots op dat ik hier mag werken en dat ik mijn kennis hier mag delen.”