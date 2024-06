In New York: Wetsvoorstellen over veiligheid in de detailhandel en bescherming van modellen goedgekeurd

Twee wetsvoorstellen die gericht zijn op het beschermen van werknemers in de mode-industrie en daarbuiten, zijn goedgekeurd door de senaat in New York, waardoor ze – eindelijk – worden doorgestuurd naar de gouverneur van de staat om mogelijk in wetgeving te worden omgezet.

De Retail Worker Safety Act, die begin 2024 werd ingediend, en de Fashion Workers Act, die nu al drie jaar wacht op goedkeuring, zijn in handen gekomen van de gouverneur van New York, Kathy Hochul, waardoor ze een stap dichter bij implementatie in de wetten van de staat zijn gekomen. Beide wetsvoorstellen pakken belangrijke kwesties aan in het modesysteem van New York, waarbij elk hoopt een veiligere industrie af te dwingen voor zowel detailhandelmedewerkers als modellen.

De Retail Worker Safety Act zou bijvoorbeeld vereisen dat werkgevers in de detailhandel plannen voor het voorkomen van geweld aannemen, hetzij hun eigen plannen of een plan dat is ontwikkeld door het NYS Department of Labor, gericht op het trainen van werknemers om situaties met actieve schutters te de-escaleren. Grote werkgevers met 500 of meer personeelsleden zullen ook paniekknoppen op de werkplek moeten installeren om een veilige manier te garanderen om hulp in te roepen.

De invoering van de wet kwam als reactie op de zorgwekkende toename van geweld in de detailhandel in New York in de afgelopen jaren, zoals blijkt uit een reeks interviews die zijn afgenomen door degenen die het wetsvoorstel steunen, waaronder de voorzitter van de Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU), Stuart Appelbaum, die zei dat "werkgevers meer kunnen en moeten doen om hun werknemers te beschermen" in het licht van "verontrustende" verhalen van werknemers in de hele staat.

Een soortgelijk gevoel van urgentie werd gevoeld onder degenen die de Fashion Workers Act steunen, een wetsvoorstel dat opriep tot de bescherming en veiligheid van modellen en makers van inhoud in New York, maar nog steeds een zware strijd voerde om de senaat te passeren. In het bijzonder wil het wetsvoorstel, dat wordt ondersteund door de Model Alliance, "roofzuchtige managementbureaus die momenteel zonder toezicht opereren" aanpakken en tegelijkertijd eisen dat modellenbureaus hun werknemers binnen 45 dagen na het voltooien van een opdracht betalen, naast andere dingen.

In een verklaring over de Fashion Workers Act zei senator en mede-sponsor van beide bovengenoemde wetten, Brad Hoylman-Sigal, dat hoewel New York bekend stond om zijn mode, modellen "vaak de minste invloed" hebben in de industrie. Hij voegde eraan toe dat hij "trots" was om de wet uit te voeren, om "eindelijk te zorgen dat de modellen en creatieve werknemers in de mode evenveel arbeidsondersteuning krijgen als elke andere werknemer" en tegelijkertijd "de wettelijke maas in de wet te dichten waardoor managementbedrijven in de mode-industrie aan verantwoording ontsnappen".

In een verklaring op sociale media vierde Sara Ziff, oprichter en uitvoerend directeur van Model Alliance, de goedkeuring van het wetsvoorstel en drong er bij Hochul op aan om het onmiddellijk in wet om te zetten, eraan toevoegend: "New York – een van de modehoofdsteden van de wereld – heeft ondubbelzinnig gezegd dat de status-quo onaanvaardbaar is. Het is een grote overwinning voor onze beroepsbevolking van overweldigend jonge vrouwen en meisjes, en we zijn onze wetsvoorstelsponsors senator Brad Holyman-Sigal en assembleelid Karines Reyes zeer dankbaar voor hun onwankelbare steun."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling door AI, bewerking voor helderheid door Caitlyn Terra.