In opmars: hoge hakken voor mannen

Van Marc Jacobs tot Sam Smith, Timothée Chalamet tot Fred van Leer: hakken zijn steeds vaker te zien aan de voeten van mannen, zo stelde ook The Guardian begin deze maand. De Eindhovense ontwerper Zeynep Dag heeft er werk van gemaakt: aan haar schoenenmerk Alzúarr heeft ze een lijn stilettohakken speciaal voor mannen toegevoegd, zo vertelt ze aan het Algemeen Dagblad. “Het is een fuck you naar de standaard," zegt Dag tegen de krant. “Als vrouwen in mannenkleding kunnen lopen, mogen mannen toch ook hakken aan?”

Al bijna drie jaar verkoopt Alzúarr exclusieve hakken versierd met bloemen, veertjes en swarovski-kristallen. Rihanna was als snel een trouwe fan. In de loop van de jaren kreeg Dag ook steeds vaker bestellingen van dragqueens die voor de elegante schoenen vielen. Naar hen moest Dag vaak vrouwenmodellen opsturen, vertelt ze tegen het AD. De smalle hakjes waren niet berekend op een grotere kracht en gewicht, en braken vaak af. Van vijf bestaande modellen heeft Dag nu een versie voor mannen gemaakt, met een bredere zool, stevige enkelbandjes en een ijzersterke naaldhak.

Het is niet voor het eerst dat mannen hakken gaan dragen. Sterker nog: hakken zijn waarschijnlijk voor mannen uitgevonden. In het boek Shoes (1996) vertelt schrijver Linda O’Keeffe dat ruiters in Mongolië ze voor de jaartelling al gebruikten om beter in de stijgbeugels te blijven. In de zeventiende eeuw waren stevige hakken in Nederland voor mannen in de mode, en Elton John en Prince droegen in de jaren zeventig herhaaldelijk platforms op het podium. De afgelopen decennia verdwenen hakken voor mannen schijnbaar uit het modebeeld, maar nu keren ze terug - in stilettovorm.