Inclusiviteit: Britse ontwerpster lanceert catwalkshow voor disability pride om modenormen uit te dagen

Opkomende ontwerpster Ellie Brown organiseert deze zomer haar eerste grote catwalkshow. Met adaptieve mode daagt ze traditionele ideeën over toegankelijkheid en representatie in de industrie uit.

Brown, recent afgestudeerd aan de Manchester Metropolitan University, richtte in 2025 het adaptieve modelabel Recondition op. Dit deed ze na haar eigen ervaringen met de uitdagingen van het aankleden in een rolstoel na een ernstige enkelblessure.

Op 27 juni presenteert de jonge ontwerpster Disability Pride Catwalk: A Space for Each Other in Aviva Studios. Tijdens de show lopen zestien modellen met een beperking, neurodivergentie of chronische ziekte. Zij dragen adaptieve kledingstukken, ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen.

De collectie omvat praktische ontwerpkenmerken zoals rolstoeltoegankelijke zakken, ritsen met een ring voor verminderde behendigheid en aanpasbare mouwen voor protheses en medische apparaten. Nieuwe items op de catwalk zijn een jurk, jumpsuit, rok en aanvullende denimstijlen.

Brown werkt samen met een co-designgroep van mensen met uiteenlopende beperkingen. Dit garandeert dat de kledingstukken aan de praktijk voldoen en een eigentijdse esthetiek behouden. De aanpak is een reflectie van een groeiende beweging onder opkomende ontwerpers. Zij dagen de traditionele modenormen uit door inclusiviteit en toegankelijkheid centraal te stellen in het ontwerpproces.

Het evenement vindt plaats nu adaptieve mode meer zichtbaarheid krijgt in de industrie, hoewel voorstanders stellen dat de reguliere mode consumenten met een beperking nog onvoldoende bedient. Met haar eerste grootschalige catwalkpresentatie hoopt Brown aan te tonen dat toegankelijke mode zowel functioneel als begerenswaardig kan zijn. Tegelijkertijd stimuleert ze een breder gesprek over representatie en inclusie binnen de sector.

Voor een ontwerpster aan het begin van haar carrière markeert het evenement een belangrijke mijlpaal. Het positioneert Brown tevens binnen een nieuwe generatie mode-afgestudeerden die design inzetten als instrument voor maatschappelijke verandering.