Inclusiviteit: Britse retailer Marks & Spencer verkoopt stoma-ondergoed voor kinderen

Marks & Spencer is de eerste Britse retailer die speciaal stoma-ondergoed voor kinderen lanceert. Dit is een uitbreiding op de bestaande stomacollectie voor dames en heren. Het doel is om ‘inclusief design te normaliseren en tegelijkertijd barrières op het gebied van toegang en betaalbaarheid te doorbreken’.

Een stoma is een chirurgisch gecreëerde opening in de buikwand, waardoor ontlasting in een extern zakje wordt opgevangen. Uit onderzoek blijkt dat bijna zeventig procent van de mensen met een stoma te maken heeft met lekkages. Dit heeft invloed op hun kleding en zelfvertrouwen. Daarnaast voegt de retailer toe dat online zoekopdrachten een groeiende vraag laten zien naar comfortabele en betaalbare opties voor kinderen met een stoma.

Als reactie hierop heeft M&S een kinderondergoedcollectie ontworpen van superzacht katoen. Het ondergoed heeft een ondersteunende, hoge pasvorm en een discreet binnenzakje. Een zachte elastische band houdt het stomazakje stevig op zijn plaats. De collectie is verkrijgbaar voor kinderen van twee tot zestien jaar en wordt verkocht in handige verpakkingen van vijf stuks, in de vorm van slips of boxershorts.

Het nieuwe stoma-ondergoed is onderdeel van de adaptieve kindercollectie van M&S. Deze collectie is bedoeld om het voor kinderen met extra behoeften makkelijker en comfortabeler te maken om zich aan te kleden. Dit geldt voor kinderen met een lichamelijke beperking, zintuiglijke gevoeligheden of medische vereisten.

De retailer voegt toe dat de stijlen betaalbaar zijn, met prijzen die variëren van 9,50 tot 10,50 pond.