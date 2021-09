Inditex-merk Uterqüe wordt opgenomen in Massimo Dutti

Het Spaanse merk Uterqüe verdwijnt uit de winkelstraat, zo meldt het moederbedrijf Inditex in een update. Uterqüe wordt volgend jaar ondergebracht bij het zustermerk Massimo Dutti.

De verandering betekent dat de winkels van Uterqüe zullen verdwijnen. De gehele collectie van het merk zal alleen online verkrijgbaar zijn en bij geselecteerde Massimo Dutti-winkels. De stap is onderdeel van Inditex’ digitale anticipatie en transformatie strategie, aldus het document.

Uterqüe is het achtste merk van Spaanse modereus Inditex. Het merk wordt in 2008 opgericht en specialiseert zich in mode accessoires.