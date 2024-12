Influencer marketing: Hoe Dstrezzed ‘The Brotherhood’ tot leven brengt

Influencer marketing is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke strategie voor merken om hun doelgroep op authentieke en persoonlijke wijze te bereiken. In een tijd waarin influencer content vaak onnatuurlijk overkomt (#ad), weet Dstrezzed zich te onderscheiden met een strategie die draait om connectie en gedeelde ervaring. Met de Dstrezzed “Brotherhood” aanpak en de recentelijke merk trip naar Kopenhagen laat het merk zien hoe een samenwerking met influencers meer kan zijn dan enkel promotie: het is een viering van de merkwaarden en koestert creativiteit.

De Brotherhood: Een unieke aanpak

Dstrezzed lanceerde twee jaar geleden de "Dstrezzed Brotherhood," een selecte groep influencers die passen bij hun slogan: The Brotherhood of the Modern Gent. De gebonden waarden van deze groep zijn helder. “Het gaat om mannen die genieten van de goede dingen in het leven: lekker eten, goede wijnen, en natuurlijk kleding van hoge kwaliteit,” aldus PR en Communicatie manager Roosmarijn Braspenning. De juiste mix voor de groep bestaat uit micro, meso en macro influencers die een stijl en feed hebben die op natuurlijke wijze aansluiten bij het merk.

De leden van de Brotherhood belichamen de kernwaarden van het merk en bieden influencers de kans om de collecties en lifestyle van dichtbij te ervaren. Dit concept heeft als doel om een langdurige samenwerking op te bouwen met herkenbare gezichten die naadloos aansluiten bij de stijl van Dstrezzed.

Credits: Dstrezzed

Kopenhagen: Meer dan een brandtrip

De recentelijke trip naar Kopenhagen was een hoogtepunt in de Brotherhood-campagne, gekoppeld aan de herfst/winter 2024-collectie en de campagne The Art of Looking at Art. De trip was een mix van luxe, avontuur en creativiteit, met activiteiten die de influencers niet alleen de wereld van Dstrezzed lieten beleven, maar ook betrokkenheid en merkloyaliteit versterkte.

De reis bestond uit unieke ervaringen zoals een helikoptervlucht boven Kopenhagen, wellness en ontspanning in een sauna, creatieve workshops, en diner ervaringen. “Het was belangrijk om een authentieke samenkomst te creëren waarin de influencers écht konden genieten,” verteld Braspenning. “Niet alleen werd de Brotherhood zo tastbaar gemaakt, maar het zorgde er ook voor dat de content die voortkwam uit de trip oprecht en spontaan was, waar de kijker in kan meeleven.”

Credits: Dstrezzed

De impact van de Brotherhood-strategie

De Brotherhood is meer dan een marketingstrategie; het is een levende representatie van de Dstrezzed-lifestyle en collecties in actie. De nadruk ligt op het creëren van een natuurlijke stroom aan user-generated content, waarbij de influencers zelf enthousiast zijn om het merk en de collecties te promoten. “We hebben gezien dat influencers, omdat ze zo’n leuke ervaring hebben, veel meer posten dan verwacht. Dat enthousiasme vertaalt zich direct naar bereik en merkherkenning,” aldus Braspenning.

De impact is tastbaar. Dankzij de content van de Brotherhood-campagne is niet alleen het bereik vergroot, maar ook het verkeer naar de website en merkbekendheid bij partners. “Zodra er stories geplaatst werden, zagen we een duidelijke piek in bezoekersaantallen.

Credits: Dstrezzed

Credits: Dstrezzed

Toekomstplannen: Groei en internationalisering

'The Brotherhood' stopt niet bij Kopenhagen. Dstrezzed wil het concept internationaal uitbreiden met influencers uit Duitsland, Frankrijk en andere Europese landen. Toekomstige trips, zowel in de zomer als winter, zullen elk seizoen een nieuw thema en unieke activiteiten bieden. “We hebben veel geleerd van deze trip, zoals het belang van balans in het programma. De dagen moeten voelen als een minivakantie, met ruimte om echt van elkaar en de omgeving te genieten,” aldus het team.

Met de Brotherhood-strategie zet Dstrezzed een nieuwe standaard voor influencer marketing. Door verder te gaan dan oppervlakkige samenwerkingen en oprechte ervaringen te creëren, bouwt het merk aan langdurige relaties met zowel influencers als klanten, en biedt bovendien veel content die retailers mooi kunnen delen. De reis naar Kopenhagen is een krachtig voorbeeld van hoe een doordachte aanpak niet alleen meer bereik genereert, maar ook de merkwaarden versterkt.