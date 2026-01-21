ING: Mode-retailers kunnen 3 procent omzetgroei verwachten in 2026

Het jaar 2026 ziet er voor de Nederlandse retail positief uit, althans in het vooruitzicht dat ING Research schetst. In een nieuw rapport wordt een verwachte omzetgroei voor de detailhandel op 4,5 procent gezet. “De toegenomen koopkracht stimuleert consumenten dit jaar meer uit te geven, zowel in de winkelstraat als in de supermarkt”, aldus het rapport.

ING Research plaatst wel meteen een notitie bij de voorspelling: ondanks verbeterde koopkracht blijven consumenten prijsbewust winkelen. Het rapport meldt dat het middensegment in de modesector het moeilijk heeft door fast fashion. De verschuiving naar het goedkopere segment wordt gemerkt en ook de komt van Chinese partijen zoals Shein en Temu drukken op het middensegment.

De algemene omzetgroei voor de modesector verwacht ING Research rond de 3 procent in 2026. Dit is een vergelijkbare groei als de voorgaande twee jaren. “Dankzij een verbeterde koopkracht geven consumenten dit jaar meer uit aan kleding en schoenen, al is het nog altijd niet uitbundig.”

Er klinkt nog meer positief nieuws - de grootste prijsstijging in de non-food detailhandel lijkt achter ons te zijn. Waar de algemene inflatie in 2025 nog relatief hoog was, stegen de prijzen van kleding met minder dan 1 procent en schoenen met nog geen halve procent. Een kanttekening is wel dat retailers vanwege grote concurrentie terughoudend zijn om kostprijsverhogingen volledig door te voeren.