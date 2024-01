Inkoopgids voor FW24: Mannenmode

Onlangs schreef Michael Fisher, vice president voor menswear bij trendbureau Fashion Snoops voor FashionUnited: "Kleding die viraal gaat is passé geworden. Lang leve draagbare kleding!" Vooruitkijkend naar het komende FW24-seizoen voorspelde Fisher dat kopers op zoek zouden moeten gaan naar: "Simpelweg perfecte basics met een focus op een lang ontwerp en verhoogde nietjes die tot in de kern altijd groen zijn."

Als we de recente catwalkseizoenen onder de loep nemen, lijkt dit gevoel te kloppen. De invloed van de 'quiet luxury'-trend en de aantrekkingskracht van 'stealth wealth', zoals te zien was in de megahit 'Succession', culmineerden in een verschuiving weg van fast fashion en een groeiende interesse in duurzaamheid die een perfecte storm op de markt heeft gecreëerd. Qua kleur is 'Latte dressing' (bruin in plaats van zwart) een sterke trend voor de komende herfst. Prints zijn ook klassiek, inclusief camouflage in traditionele kleuren. Hier is onze keuze voor de belangrijkste, commercieel haalbare stijlen voor inkopers om naar uit te kijken tijdens het FW24 herenmode runway seizoen.

Pakken op maat

Dries van Noten FW23 Credits: Dries van Noten FW23/Launchmetrics Spotlight

Oversized colberts maken plaats voor stijlen met smallere schouders, getailleerde tailles en hoge revers. Een verscheidenheid aan krijtstrepen, tweed en wollen stoffen met structuur, plus plaid, blijven populair.

Tom Ford FW23 Credits: Tom Ford FW23/Launchmetrics Spotlight

Wollen overjassen

Fendi FW23 coat Credits: Fendi FW23/Launchmetrics Spotlight

Klassieke wollen overjassen (mohair, kasjmier en gabardine), zowel met één rij knopen als met twee rijen knopen, worden langer. Qua kleur vervangen grijs en bruin het zwart.

Lemaire FW23 coat Credits: Lemaire FW23/Launchmetrics Spotlight

Lammy coat

Louis Vuitton ss24 shearling jacket Credits: Louis Vuitton ss24/Launchmetrics Spotlight

Er zijn maar weinig kledingstukken die klassieker en aantrekkelijker zijn dan een lammy coat. Ze passen goed bij T-shirts, gebreide polo's, jeans en zelfs leren broeken.

Hermès FW23 shearling jacket Credits: Hermès FW23/Launchmetrics Spotlight

Broeken met relaxte fit

Jonathan Saunders FW23 relaxed pants Credits: Jonathan Saunders FW23/Launchmetrics Spotlight

Ga voor de herfst op zoek naar iets te lange broeken met een geplooide voorkant en relaxte pasvormen in getailleerde stoffen. Ze kunnen worden gecombineerd met truien, casual jasjes, 'shackets' en windjacks.

Givenchy pre-fall 24 relaxed pants Credits: Givenchy pre-fall 24/Launchmetrics Spotlight

Camouflage prints en patronen

1989 Studio FW23 camo pant Credits: Courtesy: 1989 Studio FW23

Tijdens de Vietnamoorlog begonnen burgers camouflageprints te dragen als ironisch tegen statement. Met grote oorlogen in Europa en het Midden-Oosten die elke dag in het nieuws zijn, is het geen verrassing dat camouflage in het publieke bewustzijn is geslopen. Het is een veelzijdige print voor een breed scala aan producten, waaronder bovenkleding, broeken en truien.

Givenchy FW23 camo pants Credits: Givenchy FW23/Launchmetrics Spotlight

Antonio Marras ss24 camo sweater Credits: Antonio Marras ss24/Launchmetrics Spotlight

Sweater Vest

Martine Rose FW23 sweater vest Credits: Martine Rose FW23/Launchmetrics Spotlight

Onvoorspelbaar weer betekent dat laagjes zoals sweater vesten belangrijke items worden voor FW24. Ga op zoek naar vesten met een gestructureerd oppervlak zoals gebreide kabels.

Kenzo FW23 sweater vest Credits: Kenzo FW23/Launchmetrics Spotlight

Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.