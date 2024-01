Mannenmode verlost van de hype: Vernieuwde markt voor draagbare kleding

Over de auteur Michael Fisher is Vice President Menswear bij Michael Fisher is Vice President Menswear bij Fashion Snoops en beschrijft de FW24 mannenmode trends voor het huidige inkoopseizoen.

In het boek van Alec Leach getiteld 'The World Is On Fire But We're Still Buying Shoes' (De wereld staat in brand, maar we blijven schoenen kopen, red.), pleit de voormalig stijl redacteur voor een einde aan collabs in beperkte oplages, microtrends en pop-up shops en om meer energie te steken in betekenisvolle aankopen die blijvend zijn. Leach schrijft: "Kleren in het hype-tijdperk zijn geen producten om te bezitten, het zijn momenten om uit te zenden, om 24 uur lang te delen op Instagram. Ze zijn er, en dan weer niet. Ze lijken meer op memes dan op producten. Behalve dat kleren, in tegenstelling tot memes, een blijvende stempel achterlaten op de planeet."

Naast nadenken over de ecologische voetafdruk die fast fashion en op meme's geïnspireerde looks achterlaten, is het ook belangrijk om een einde te maken aan de dreigende identiteitscrisis van kwetsbare consumenten die niet meer weten waar ze stilistisch naartoe moeten als ze wekelijks met nieuwe trends worden opgezadeld. Kortom, hypes zijn passé. Lang leve draagbare kleding.

Nu "-core" achter elke hype wordt geplakt, zijn consumenten op zoek naar kledingstukken die houvast bieden. Deze perfecte basics zijn sober maar verre van saai en leggen de nadruk op een duurzaam ontwerp en verheven basisstukken die in de kern altijd duurzaam zijn. Gecombineerde garderobes en uniseks modellen bieden een kans voor doordachte stukken met een op maat gemaakte, opbouwende benadering. Door de voorkeur te geven aan seizoensloze stijl en praktische functionaliteit boven tijdelijke trends - wordt duurzaamheid onze grootste influencer.

Auralee FW23 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

2023 bracht een chagrijnige economie, aanhoudend onheil over het klimaat en natuurlijk een polariserend conflict in het Midden-Oosten dat doorgaat in het nieuwe jaar. Consumenten zoeken collectief naar ontsnappingsmogelijkheden in een steeds chaotischer wereld en de kleding die we dragen maakt daar deel van uit. Nee, dit betekent niet dat we teruggaan naar de veiligheid van grijze joggers en woontruien, maar het duidt wel op een behoorlijk provocerend idee voor 2024 en daarna: een mode-reset die moeiteloos en ongedwongen is en bevrijd van de druk om opzichtig te zijn. We zullen zien dat merken het plezier in kleden benadrukken door mannen aan te moedigen classicisme en comfort op de eerste plaats te zetten bij het overwegen van nieuwe stijlen.

De ongrijpbare modeontwerper Damir Doma is onlangs een nieuw label begonnen met de naam DIOMENE in een poging de constante behoefte aan nieuwigheid van de industrie te doorbreken. Zijn wens om tijdloos design te brengen, weerspiegelt de groeiende "minder is meer"-mentaliteit van sommige consumenten. "Ik wilde kleding creëren die teruggebracht is tot de essentie en bevrijd van de druk om steeds nieuw te zijn. Hier draait het om puurheid, kwaliteit, comfort en duurzaamheid," aldus een persbericht bij de lancering van het merk vorig jaar.

Ami Paris Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De voorspelbare modecyclus is eindelijk geïmplodeerd. Nu consumenten over de hele wereld toegang hebben tot stijl en design (een heel goede zaak!), is ons culturele speelveld gelijker dan ooit tevoren. De snelheid waarmee dingen veranderen heeft een overkoepelende trend-vermoeidheid gecreëerd die zich over consumenten heeft verspreid. Dit is een tijdperk waarin esthetiek is losgekoppeld van de oorspronkelijke subculturen en algoritmisch gestuurde microtrends grijpen razendsnel om zich heen. Uitgerust met meer informatie worden de goed geïnformeerde consumenten van nu steeds kritischer over fast fashion en verlangen ze naar een persoonlijke stijl die authentiek en duurzaam is. Niet alleen dat, maar de archetypische "hypebeasts" van eind jaren 2010 evolueren naarmate ze volwassener worden, ze neigen naar een meer formele stijl en besteden meer aandacht aan meesterlijke ontwerpdetails en vakmanschap. Terwijl niche streetwearmerken als Aimé Leon Dore, Fear of God, Noah en Kith zich verspreiden in de meer volwassen mainstream, wenden hun klanten zich tot de scheidsrechters van tijdloze klassiekers, waardoor ze allemaal op hetzelfde niveau komen als Drake's, Ami en Beams Plus - allemaal stilistische broers van de goede smaak.

Natuurlijk wilden we allemaal onze versie van de Roaring 2020's beleven toen we uit een pandemische waas kwamen en bij elke gelegenheid de behoefte hadden om te pronken. Zeker nadat we meer dan twee jaar in athleisure hadden geleefd. Hoe extravaganter en dandyistischer, hoe beter, want we vonden elke gelegenheid om ons te verkleden en te pronken. Allover logo's explodeerden nadat ze zoveel jaren op de achtergrond hadden geleefd, en geïnspireerd door Alessandro Michele's heruitvinding van Gucci, speelden mannen voor renaissance oma en Oscar Wilde, en alles daar tussenin. Maar na zoveel seizoenen van frivoliteit kwam er een nieuwe wereld die hunkerde naar blauwbloedige verfijning en trendloze vibes. Natuurlijk had het succes van HBO's "Succession" veel te maken met ons verlangen om er subtiel rijk uit te zien, maar het wees ook op een ommezwaai weg van de absurditeit van TikTok.

Zegna FW23 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Merken als Zegna en Brunello Cucinelli hebben stof en pasvorm al lang op de voorgrond geplaatst, met hun kasjmieren truien van 2000 dollar en hun focus op duurzaamheid. Nu "stealth wealth" zich afkeert van een betekenisloze popcultuur en een hint geeft naar deze nieuwe wereld van draagbare kleding, verwachten we een verlangen naar kleding en accessoires die perfect zijn: mode voor iedereen, altijd en overal. Er is zelfs een nieuwe "negen-tot-negen" consument die aanpasbaarheid en comfort wil van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, terwijl hij meer momenten van vrije tijd integreert in zijn steeds flexibelere levensstijl. Dit zijn kleren die net zo comfortabel zijn op de veranderende werkplek als onderweg naar padel of een brunch.

Solid Homme FW23 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Voor FW24/25 verwachten we momenten van klassieke luxe met een duidelijke Europese flair. Er zit een unieke persoonlijke esthetiek in dit vooruitzicht dat zowel modern als traditioneel te noemen is, maar met een soft karakter en een waardering voor mooie stukken met een rijke geschiedenis. Herenmode vervolgt zijn weg naar een nieuw tijdperk met zachtheid, sensualiteit en vloeiendheid. Het is niet per se alledaags of saai zoals de vorige versie van "stealth wealth". In plaats daarvan is dit een seizoensloze, tijdperk-onafhankelijke staat van zijn, die de komende seizoenen bij ons zal blijven en waarin classicisme en goede smaak centraal staan. Let op extreme bovenkleding in aantrekkelijke kleuren, texturale en ingedragen oppervlakken en een langdurige verschuiving naar silhouetten die ontspannen en comfortabel zijn. Het is een welkome en verfrissende tegenreactie op wat "nieuw en nu" is geworden dat resulteert in cool en eigentijds.