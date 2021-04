Inkopen op korte termijn; NED International biedt mogelijkheden

Het team van NED International, de organisatie achter het merk NED Dutch Fashion Design, is al jaren samen. De collecties van NED Dutch Fashion Design zijn gericht op de vrouw van nu, een grote en commerciële doelgroep binnen Nederland.

De collecties worden grotendeels geproduceerd in de eigen fabriek in Turkije. “We kunnen door onze productie in eigen beheer snel schakelen en bijvoorbeeld goedlopende items tijdens het seizoen terug laten komen in nieuwe kleuren en prints binnen het sfeerbeeld van de collectie” vertelt styliste Kim Oostenrijk. Zij vervolgt: “We krijgen in het seizoen wekelijks nieuwe artikelen binnen en via onze B2B webshop kan er snel uit voorraad geleverd worden. Bestellingen die voor 14:00 geplaatst worden zijn de volgende dag bij de klant geleverd vanuit ons magazijn.”

Bij NED schrijf je drie maanden voor levering de voororder, en kijk je in het seizoen wat er nodig is. “We groeien echt samen met onze klanten. Zij geven ons veel informatie over wat er goed loopt en wij leren ze hoe ze het beste met ons merk kunnen werken”.

NED International heeft een groot magazijn aangrenzend aan het hoofdkantoor in Amsterdam Zuid-Oost. Dit magazijn is dagelijks te bezoeken voor Cash&Carry. Steeds meer basis artikelen worden toegevoegd aan de NOS collectie door de behaalde resultaten en de vraag van de klanten naar het betreffende product. Momenteel liggen er fantastische zomer artikelen op voorraad, waar hopelijk veel vrouwen in zullen gaan stralen als het zonnetje om de hoek komt kijken.

De nieuwe collectie van NED Dutch Fashion Design ,winter 2021, wordt gepresenteerd in de showroom, aangrenzend aan het magazijn. Liever een afspraak in uw eigen winkel? Dat kan natuurlijk ook! De vertegenwoordigers van NED reizen door het land om de collecties (voorraad en voororder) te presenteren. Het merk wordt in Nederland vertegenwoordigd door Willem Kauffmann in het Oosten en Westen, Paul van der Wal in het Noorden en Eric Kriens in het Zuiden van Nederland.