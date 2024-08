Inkoper bij LN-CC: Iemand moet de herenmode opschudden

Eshaan Dhingra is inkoper voor de Britse luxueze moderetailer LN-CC voor het mannenmodesegment. Naast de internationale modeweken was hij dit seizoen ook aanwezig op de Berlin Fashion Week. In dit interview deelt hij zijn favoriete labels die in de Duitse hoofdstad werden geshowd, SS25-trends en waarom hij vindt dat de herenmode zich momenteel in een impasse bevindt.

Welke merken hebben u in Berlijn in het bijzonder geïnspireerd?

GmbH is altijd al een merk aan de top van de Berlijnse modescene geweest. Ze blijven trouw aan hun roots en slagen er toch in om hun politieke boodschap over te brengen. Omdat zij het voor de hand liggende antwoord zijn, wil ik ook graag Marie Lueder en Sia Arnika noemen. Twee merken die erin geslaagd zijn om hun eigen esthetiek te ontwikkelen en de gevestigde orde in Berlijn aan te vullen.

Zijn er daarnaast nog andere merken die we in de gaten moeten houden?

Op dit moment is het voor opkomende merken extra moeilijk om te overleven in de markt, maar er zijn er altijd een paar die er ondanks de omstandigheden in slagen om op te vallen. Een van mijn huidige favorieten is Greg Ross, die we sinds kort bij LN-CC verkopen.

Welke trends ziet u voor SS25?

De trendcyclus is lang niet meer zo vluchtig als vroeger - met de huidige toegang tot constante informatie lijkt het bijna alsof alles de afgelopen seizoenen in de mode is geweest. Enkele nieuwe trends die me in het bijzonder zijn opgevallen in de herenmode voor SS25 zijn extreem korte shorts, nonchalante layering - met dank aan Miu Miu -, het gebruik van riemen en trompe-l’œil [illusionistische kunst die berust op optische illusie, red.].

SS25 (v.l.n.r.) Charles Jeffrey Loverboy, Gucci en Prada Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Welke factoren zijn voor u belangrijk bij het inkopen van een nieuw merk?

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het inkopen van een nieuw merk. Sommige merken worden ingekocht omwille van hun imago, andere om commerciële redenen. Zaken als de esthetiek van het merk, de prijsstelling en de positionering van het merk zijn belangrijke factoren.

Zijn er bepaalde kleuren die voor u het seizoen bepalen?

We hebben dit seizoen veel kleur gezien, sommige in de vorm van colourblocking, andere als prints. Er waren twee kleuren die me echt opvielen, zowel rood als een soort chartreuse-groen [Franse kruidenlikeur, red.], die perfect passen bij de BRAT Summer.

Red.: Geïnspireerd door het album 'Brat' (in het Nederlands: Snotaap) van muzikante Charli XCX, waarvan de cover gifgroen is, is er een levenshouding met een rebels-wilde attitude ontstaan die vooral voor Gen Z het zomergevoel van 2024 definieert.

SS25: Prada, Simon Cracker en Gucci Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Beïnvloedt de algemene economische situatie uw inkoop?

De huidige economische situatie blijkt zowel voor merken als retailers een uitdaging. Budgetten zijn kleiner geworden en merken zijn geschrapt. Tegen deze achtergrond doen we wat we kunnen om onszelf te beschermen in deze omgeving.

Wat is de beste manier om uzelf in deze situatie te beschermen?

We proberen ons te concentreren op de best verkopende merken en modellen.

Wat kopen uw klanten op dit moment graag?

We zien de sterkste prestaties bij merken die trouw zijn gebleven aan zichzelf en niet hebben geprobeerd om de industrie te veel te volgen. Dat betekent dat de focus ligt op prijsniveau, kwaliteit en esthetiek.

Waar gaat de herenmode op dit moment naartoe?

De herenmode zit op dit moment een beetje vast. We zien dezelfde trends en dezelfde esthetiek bij veel merken. De pers heeft het steeds over de samensmelting van heren- en damesmode, maar 2024 is niet het eerste jaar waarin we mannen rokken zien dragen. Aan de andere kant van het spectrum zien we van bijna elk merk een variant op een Carhartt-jack. Ik wacht op iemand die de herenmode een beetje opschudt.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.