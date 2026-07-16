Inkoper Takashimaya: “Berlin Fashion Week heeft een unieke identiteit”

Met een geschiedenis van meer dan 180 jaar is Takashimaya een van Japans meest traditionele en gerenommeerde premium warenhuizen. Het bedrijf staat bekend om zijn zorgvuldig samengestelde assortiment van luxe mode, internationale designermerken en hoogwaardige lifestyleproducten.

Voor Shuhei Iwasa, inkoper damesmode bij Takashimaya, is Berlin Fashion Week een vaste waarde op de internationale modekalender. In dit interview legt hij uit waarom Berlijn steeds interessanter wordt voor de Japanse markt, met zijn focus op duurzaamheid en creatieve diversiteit. Iwasa bespreekt ook welke Berlijnse labels dit seizoen indruk op hem maakten en waarom het verhaal achter een merk voor hem net zo belangrijk is als het product zelf.

Wat maakt Berlin Fashion Week anders dan de andere modeweken?

Ik bezoek regelmatig modeweken in Parijs, Milaan en andere steden. Berlijn is misschien kleiner, maar dat maakt het juist anders. Waar andere modeweken vaak draaien om grote merken of ontwerpers, heeft Berlin Fashion Week een duidelijke focus op duurzaamheid. Duurzame concepten worden hier gecombineerd met goed design en creatieve kwaliteit; een zeldzame balans. Bovendien vertelt elk merk zijn eigen verhaal, wat de modeweek een unieke identiteit geeft. Voor mij weerspiegelt het de cultuur van Berlijn en dat vind ik bijzonder spannend.

Fruché SS27 at BFW. Credit: James Cochrane_for_BFW_PRESS

Wat maakt Berlijn voor u als inkoper interessant?

Japan heeft veel modebewuste klanten, dus we zijn constant op zoek naar nieuwe merken. Het is echter moeilijk om labels te vinden die duurzaamheid, goed design en creatieve kwaliteit in gelijke mate combineren. Ik zie veel potentieel in Berlijn. Daarom is Berlin Fashion Week een belangrijk platform voor ons. Je ziet hier nu veel Japanse inkopers.

Welke merken vielen u dit seizoen in het bijzonder op?

Ik vond Fruché interessant. De materiaalkeuze maakte indruk op me. De silhouetten, de styling en de combinatie van verschillende materialen tonen ook de sterke, kenmerkende stijl van de ontwerper. We houden Buzigahill al een tijdje in de gaten en hebben al bij hen ingekocht. Het merk ontwikkelt zich erg goed en groeit gestaag.

Haderlump was ook geweldig. Ik was onder de indruk van de balans tussen elegantie en kracht, gecreëerd door de unieke ontwerpen en silhouetten. De ontwerpers hebben nu een zeer duidelijke identiteit gevestigd en internationaal naam gemaakt. De collectie was uitmuntend.

Bent u van plan uw assortiment uit te breiden met meer Berlijnse labels?

We volgen veel merken op de voet. Onze eerste focus ligt op de ontwikkeling van ons bestaande assortiment en het geleidelijk toevoegen van nieuwe labels. Daarbij controleren we altijd of de producten goed passen bij de Japanse markt en de behoeften van onze klanten, vooral wat betreft pasvorm en verhoudingen.

Buzigahill SS27 at BFW. Credit: Runway Edit_by baronovastudio

Welke aanpassingen zijn vooral belangrijk voor de Japanse markt?

De pasvorm speelt een grote rol. Indien nodig laten we kledingstukken aanpassen of werken we samen met de merken om de maten aan te passen voor de Japanse markt.

Culturele verschillen zijn ook belangrijk. Veel Japanse klanten geven de voorkeur aan kledingstukken met een slankere pasvorm, omdat oversized silhouetten soms als slordig in plaats van stijlvol worden ervaren.

Bent u op zoek naar specifieke kleuren of ontwerpen? Veel collecties in Berlijn kenmerken zich door een vrij ingetogen kleurenpalet.

Wat internationale merken betreft, zijn we vooral geïnteresseerd in ontwerpen, patronen en kleuren die niet in Japan verkrijgbaar zijn. Daarom zou ik zeker meer kleur willen zien, niet alleen zwart en wit. Vooral ongebruikelijke kleurencombinaties en hybride ontwerpbenaderingen maken internationale merken aantrekkelijk voor Japanse klanten.

Hoe ontwikkelt de Japanse modemarkt zich op dit moment?

De markt is aanzienlijk hersteld sinds de pandemie. Tegelijkertijd is het consumentengedrag veranderd. Mensen geven nog steeds geld uit aan mode, maar ze denken zorgvuldiger na waar ze het aan uitgeven.

In het luxesegment zien we nog steeds een sterke vraag, vooral naar handtassen. Modetrends variëren sterk per categorie. Daarom kan de markt niet in algemene termen worden beschreven; het hangt sterk af van het betreffende product.

Het consumentenvertrouwen in Europa is momenteel vrij zwak. Ziet u een vergelijkbare trend in Japan?

Er zijn enkele parallellen, maar de situatie is niet identiek. Ook in Japan letten mensen meer op hun uitgaven dan voor de pandemie. Desondanks blijft de interesse in mode groot. De vraag is er, maar mensen winkelen bewuster.

Haderlump SS27 at BFW. Credit: James Cochrane_for_BFW

Welke invloed hebben sociale media en influencers op de Japanse markt?

Influencers spelen zeker een rol, vooral bij jongere doelgroepen. Grote luxegroepen zoals LVMH en Kering werken nauw samen met Koreaanse popsterren en K-pop idolen. Dit beïnvloedt veel jonge consumenten. Desondanks nemen ze nu bewustere beslissingen over waar ze hun geld aan uitgeven.

Laatste vraag: hoe belangrijk is het verhaal achter een merk?

Voor mij als inkoper van een warenhuis is dat cruciaal. Goede producten alleen zijn niet genoeg; ik wil ook de persoonlijkheden van de ontwerpers en het verhaal achter een merk begrijpen. Vooral warenhuizen staan voor vertrouwen, kwaliteit en geloofwaardigheid. Daarom is storytelling een doorslaggevende factor in ons selectieproces. Onze klanten verwachten niet alleen mooie producten, maar ook authenticiteit en een duidelijke merkidentiteit.