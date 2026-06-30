Inkoper van Snipes: waarom voetbal geen trend meer is, maar onderdeel van het streetwear-DNA

Voetbal is geen trend meer, maar een integraal onderdeel van streetwear. De tenues en stijlen zijn onmisbaar geworden in het straatbeeld, zelfs buiten grote toernooien. Sport lijkt sowieso een hoogtepunt te beleven in de mode. Dit varieert van groeiende lifestylecategorieën en de hype rond het WK voor mannen tot de racefiets als accessoire bij de Louis Vuitton-show in Parijs.

Mara Osterfeld, senior category manager voor sportkleding, en Mark Petereit, senior hoofd inkoop en planning bij de Keulse streetwear-retailer, onthullen hoe Snipes inspeelt op de voetbalcultus. Ze bespreken ook welke andere trends streetwear beïnvloeden en welke sneakers een must-have zijn voor de zomer.

Mark Petereit (links) en Mara Osterfeld Credits: Snipes

Het WK is in volle gang. Welke voetbalstijlen zijn populair bij jullie klanten?

Petereit: De invloed van voetbal op mode is momenteel sterker dan ooit. De grenzen tussen sportkleding, streetwear en mode vervagen steeds meer. Vooral retro-tenues, trainingsjacks in jaren negentig/2000-stijl en shirts zijn in trek. Deze worden bewust als mode-items gedragen en zijn niet langer alleen fanmerchandise.

En welke tenues verkopen bijzonder goed?

Petereit: Shirts van nationale teams met een wereldwijde aantrekkingskracht, zoals Brazilië of de Duitse voetbalbond (DFB), verkopen momenteel goed. Dit omvat de huidige toernooitenues, retroversies en creatieve uittenues. Die laatste hebben vaak een hogere modefactor en worden specifiek in streetwear-looks geïntegreerd. Over het algemeen geldt: hoe sterker de connectie tussen voetbal, muziek en straatcultuur, hoe relevanter het tenue voor onze doelgroep is.

Credits: Snipes

Blokecore is al een paar seizoenen een thema in streetwear. Is het nog een trend of is het een vast onderdeel van de scene geworden?

Osterfeld: Absoluut een vast onderdeel. Voetbaltenues en op sport geïnspireerde silhouetten zijn gearriveerd in de streetwear-wereld. Wat veranderd is, is dat men vroeger bewust een complete voetballook droeg. Tegenwoordig worden shirts vanzelfsprekend gecombineerd met denim, werkkleding of maatwerk. Wat vandaag de dag cruciaal is, is niet zozeer de sport zelf, maar de culturele verbinding tussen sport, gemeenschap, muziek en mode.

Dit principe geldt steeds meer voor de hele sportsector. Basketbalshirts, college-stijlen en licenties voor Major League Baseball (MLB) en andere Amerikaanse sporten worden met dezelfde vanzelfsprekendheid in streetwear-looks geïntegreerd. De invloed van de Amerikaanse sportcultuur op mode is momenteel sterker dan in jaren. Dit is een gebied waarin wij bij Snipes in de tweede helft van het jaar specifiek investeren. Voetbal blijft ons sterkste thema, niet in de laatste plaats vanwege onze samenwerking met Paris Saint-Germain. Voor het WK leggen we er extra focus op en benutten we het moment optimaal.

Blokecore is een modetrend die zich richt op voetbal en de fancultuur ervan, van het voetbaltenue tot de casual stijl die in Engelse stadions is ontstaan. Begin jaren 2020 werd vooral inspiratie geput uit de retro-esthetiek van de jaren negentig en begin 2000. De trend is sindsdien verder geëvolueerd en vertegenwoordigt nu alles wat met de sport te maken heeft.

Hoe is deze voetbalstijl precies veranderd?

Osterfeld: De verschuiving is duidelijk. Het is geëvolueerd van een pure nostalgische look naar een modieuzere interpretatie: oversized pasvormen, hoogwaardige materialen, cropped shirts voor vrouwen en combinaties met loafers en maatwerk. Samenwerkingen zoals die tussen Jordan en het Braziliaanse nationale team tonen aan dat voetbal nu wordt begrepen als een cultureel platform, een impuls die ver buiten de sport zelf reikt.

Buiten het stadion – welke trends in herenmode zien jullie momenteel?

Osterfeld: Ruime silhouetten blijven dominant, terwijl jorts en 7/8-lengtes nieuwe verhoudingen introduceren. Utility-invloeden zijn strakker geworden. Ook street prep beleeft een heropleving. Poloshirts, rugbyshirts, quarter-zips en hoogwaardig breiwerk worden gecombineerd met sneakers of loafers. In de accessoiresector winnen neksjaaltjes, bandana's en crossbody-tassen aan belang.

Herenmode wordt over het algemeen veelzijdiger. Het gaat minder om één enkele trend en meer om een individuele mix. De cruciale factor is het vermogen om verschillende stijlen te combineren en een authentieke persoonlijke look te creëren.

Credits: Snipes

En in damesmode?

Osterfeld: Vanuit ons perspectief wordt damesmode momenteel gevormd door de combinatie van sportkleding, streetwear en vrouwelijkheid. Shirts en oversized silhouetten worden gecombineerd met minirokjes, wide-leg denim of vrouwelijke details zoals kant en haakwerk. Daarnaast worden klassieke herenmode-items opnieuw geïnterpreteerd, waarbij bewuste stijlbreuken de trend aanjagen.

Er is ook een sterke comeback van prints, zoals stippen, ruitpatronen en dierenprints, evenals aanhoudende Y2K-invloeden. Haaraccessoires zoals bandana's en scrunchies spelen een groeiende rol als stylingelementen.

Na de smalle silhouetten die evolueerden naar balletsneakers, waar gaat het segment naartoe?

Petereit: Sneakerinas is het nieuwe modewoord. Iconische modellen worden opnieuw geïnterpreteerd en afgestemd op de behoeften van vrouwen. Of het nu de Adidas Samba Jane is als Mary Jane-versie of de Puma Speedcat Ballet, deze nieuwe edities geven de draagster het gevoel gezien te worden. Tegelijkertijd evolueert de markt naar hybride modellen. Op loafers en muiltjes geïnspireerde ontwerpen worden populairder naast balletstijlen.

Een andere drijfveer is zelfexpressie door middel van personalisatie. De wens voor een doordachte top-tot-teen-look en exclusieve modellen is groter dan ooit. Dit bleek onlangs tijdens ons Birkenstock-personalisatie-evenement, waar klanten hun eigen paar individueel konden ontwerpen.

Credits: Snipes

Welke sneakers zijn momenteel een must-have voor elke heren-streetstyle?

Petereit: Op hardlopen geïnspireerde silhouetten zijn hier dominant. Performance-stijlen zoals de On Cloudtilt ontmoeten iconen uit de jaren 2000, zoals de New Balance 530 en 740, Nike P-6000 en V5, of de Asics GEL-1130 en GEL-NYC. Lichtgewicht constructies, bovenwerk van mesh en een technische uitstraling combineren comfort, functionaliteit en stijl. Voor het warmere seizoen maken de Birkenstock Boston en Arizona, evenals Havaianas, het assortiment compleet als ontspannen seizoensklassiekers.

Gebruiken jullie naast de gebruikelijke sociale media en modeweken ook andere inspiratiebronnen?

Petereit: Zeker. Veel belangrijke trends ontstaan buiten de klassieke modebubbel, op de kruispunten van muziek, sport, gaming en popcultuur. Festivals, concerten, stadions en creator-gemeenschappen geven vaak eerdere signalen af dan modeshows.

Voor een retailer is directe nabijheid tot de doelgroep bijzonder waardevol. Het helpt niet alleen om trends te herkennen, maar ook om te begrijpen hoe ze daadwerkelijk worden gedragen en verder worden ontwikkeld. Ons doel is om culturele ontwikkelingen vroegtijdig te identificeren en te vertalen naar assortimenten die aansluiten bij onze gemeenschap.

Tot slot: wat is jullie huidige fashion hot take?

Osterfeld: Ik geloof dat we moeten afstappen van het idee dat trends alleen door nieuwe producten worden gecreëerd. De meest opwindende looks ontstaan momenteel door het herinterpreteren van bestaande stukken. Een oversized shirt als rok, een sjaal als top, een shirt met een vrouwelijke uitstraling. Kleurtrends komen tegenwoordig ook voort uit de kleurcodes van sport en popcultuur. Het oranje en blauwe palet van de NY Knicks is nu terug te vinden in streetwear-collecties en sneakerreleases.

Voor ons als retailer ligt de uitdaging in het vroegtijdig herkennen van deze culturele relevantie en het vertalen ervan naar de juiste productassortimenten.