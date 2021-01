Innovatief tassenmerk Minois nam deel aan EU Fashion Match Amsterdam: “Ik leerde niet alleen te focussen op het product, maar ook op ondernemen”

Simone Tertoolen was ontwerper bij Tomtom toen ze besloot haar kennis van technologie te combineren met mode. Uit haar eigen frustraties ontwierp ze tassen met verlichting aan de binnenkant en een telefoonlader. Omdat ze haar kennis over de modebranche wilde verdiepen, bezocht ze een jaar geleden een internationaal matchmaking evenement van de KVK, tijdens de Modefabriek in Amsterdam. Dat zette een reeks ontwikkelingen in gang.

Internationaal netwerk van de KVK

Tertoolen zag de Modefabriek vooral als een vakbeurs voor merken die op zoek zijn naar retailers. Zover was zij nog niet met Minois, maar door een uitnodiging van ondernemersadviseur Fatma Sener van de KVK ging ze tóch. Het Enterprise Europe Network (EEN) van de KVK - een professioneel netwerk van 600 organisaties in ruim 60 landen - organiseerde namelijk voor de achtste keer een matchmaking bijeenkomst voor mode-ondernemers op de beurs, de EU Fashion Match Amsterdam 8.0.

Worth-project

De ontwerper sprak met verschillende coaches tijdens dat event, maar toen ze kennismaakte met Zicri Montiel van het Worth-project, was ze meteen geïnteresseerd. Worth is een project met EU-subsidie om modemerken en een partij waar zij mee samenwerken, te ondersteunen bij de verdere ontwikkelingen van hun bedrijf. Na een aanmeldings- en selectieprocedure werden 152 partnerships uit 34 landen gekozen om mee te doen aan dit project.

Tertoolen meldde zich samen met haar Italiaanse partner aan. Dit is een tassenatelier in Italië dat ook produceert voor Prada, Dolce & Gabbana en Gucci. Samen met haar partner ontwikkelde Tertoolen een nieuwe manier van productie om ervoor te zorgen dat de technologie op een mooie manier in de tassen wordt verwerkt.

"Ik vond het Worth-project meteen heel goed passen bij Minois, omdat Worth gaat over alle aspecten van het oprichten van een bedrijf. Fijn ook dat je je moest aanmelden met een partner en dat ik dit samen met mijn Italiaanse fabrikant kon doen", vertelt Tertoolen.

Ook Zicri Montiel, coördinator van Worth, herinnert zich nog goed dat hij Tertoolen van Minois ontmoette tijdens de EU Fashion Match Amsterdam op de Modefabriek. Naast Tertoolen sprak hij nog zo’n dertig potentiële deelnemers. “Het was een heel vruchtbare ervaring, want er zijn veel creatieve professionals en ondernemers uit het MKB op afgekomen, uit verschillende landen, zegt hij. “Het was allemaal goed georganiseerd en het was een goede manier om het Worth-project onder de aandacht te brengen bij een relevant publiek.”

Subsidie en coaching

Net als de andere deelnemers van Worth kreeg Tertoolen een klein budget voor een onderzoek. Hiermee kunnen beide partners meer investeren in de innovatie van producten en in productie-innovatie.

Daarnaast kregen de deelnemers ook een coach. "Veel deelnemers wilden hulp bij het ontwikkelen van hun producten en het maken van prototypes, maar ik had dat al. Daarom heb ik gevraagd naar een coach die me kon helpen met marketing," zegt Tertoolen. "Ik kreeg een Spaanse mentor, Daniel Perez-Barriga, hem spreek ik een keer per maand. Hij is een heel ander type dan ik", lacht ze. "Ik ben heel technisch en hij is echt een gevoelsmens. Dat is heel fijn, want hij herinnert me er af en toe aan dat ik ook moet genieten van het proces en dat het leuk mag zijn."

Perez-Barriga leerde Tertoolen ook hoe ze een merk opbouwt. “Als ontwerper ben ik erg gefocust op het maken van de producten en minder op alles eromheen. Door Daniel weet ik dat ik ook mag vertellen wie ik ben, waar ik voor sta en waar ik in geloof."

Door het Worth-project heeft Tertoolen een beter beeld van hoe de modebranche in elkaar steekt, hoe het werkt met de inkoop, hoeveel marge waar naar toe gaat. Daarnaast heeft zij waardevolle contacten opgedaan, zoals retailers, die haar tassen gaan verkopen. Tertoolen: “Ik heb zelfs contact met iemand van de Milan Fashion Week."

Worth 2021 én nieuwe editie EU Fashion Match Amsterdam

Fatma Sener van de KVK, die al meer dan tien jaar ondernemers bijstaat op het gebied van internationale samenwerking, vindt Tertoolen een goed voorbeeld van een innovatieve ondernemer. “Ze is een echte productontwerper en was niet bekend in de modesector. Daarom ben ik blij dat ze via de EU Fashion Match Amsterdam in contact is gekomen met Worth.”

Voor nieuwe creatieve en innovatieve merken die ook hulp willen bij het uitbouwen van hun modebedrijf is er goed nieuws: er komt een nieuwe editie van Worth. "In 2021 gaat Worth opnieuw van start," zegt Montiel. “De komende vier jaar mogen 200 merken samen met hun partner meedoen.”