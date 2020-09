Innovation that lasts: Staunton Legend

A Legend, het label van Maartje van Egmond en Hjalmar Njiokiktjien. Maar daar is lang niet alles mee gezegd. Staunton Legend heeft namelijk alles in zich om fashion geschiedenis te schrijven.

The story of Staunton Legend

Als Maartje en Hjalmar elkaar vijf jaar geleden ontmoeten is Maartje freelance modeontwerpster voor verschillende bekende merken. Hjalmar is piloot bij een vliegmaatschappij. “Ik zag zoveel power bij Maartje”, vertelt Hjalmar op het zonnige terras voor hun woonhuis/atelier/winkel in Heiloo. “Ik had het gevoel dat ze meer in haar mars had dan ontwerpen alleen. Over mijn vraag wat haar grootste droom was, hoefde ze dan ook niet lang na te denken…” Maartje zet de cappuccino’s op tafel en schuift aan. “Het neerzetten en runnen van een eigen label”, glimlacht ze. “Dat leek me zó tof.”

One Suitcase Wardrobe

Het stel besluit er samen voor te gaan. Maartje: “We zijn bij het begin begonnen. Hjalmar kende de modewereld niet, dus samen zijn we alles gaan onderzoeken. Hoe zit de fashion industrie in elkaar, welke segmenten zijn er, hoe worden prijzen opgebouwd, welke klantengroepen kun je onderscheiden, welke belevingen zijn er, welke kwaliteiten… Zo kwamen we langzamerhand tot de kern. Waar ik altijd al door geïnspireerd was, waren mensen op het station of naast me in de bus, trein of vliegtuig. Reizigers. Dat leek me een gaaf vertrekpunt voor een concept, maar dan wel vanuit de sustainable gedachte. Zo ontstond het idee voor een one suitcase wardrobe.”

Alle seizoenen

Die ene koffer staat synoniem voor wat sustainability volgens Maartje is: alleen kledingstukken kopen die je nodig hebt. Van uitstekende kwaliteit zodat ze jaren meegaan. Een kleine multifunctionele en comfortabele garderobe waarmee je bij elke gelegenheid goed voor de dag komt. Tijdens het reizen, tijdens je business meeting én tijdens het borrelen met vrienden. Een garderobe bovendien die je zomers en winters door kunt dragen. “Bij het ontwerpen heb ik de seizoenen helemaal losgelaten”, vertelt Maartje. “De collectie is van lichtere materialen in ingetogen kleuren die je het hele jaar door kunt dragen. Denk in laagjes. Neem bijvoorbeeld een jurk: in de zomer doe je er slippers onder en in de winter draag je er een vest en laarzen op. Zo kun je met elk Staunton Legend-item eenvoudig meerdere looks creëren.”

Business Informal

Maartje noemt de Staunton Legend-stijl ook wel ‘business informal’. “Ik hou van comfortabele stoffen, maar die mogen géén afbreuk doen aan je looks. Dan kom je al snel uit bij innovatieve materialen en technieken, zoals antikreuk en vuilafstotend. Eén van mijn favoriete materialen is four way stretch. Dit is van hoge kwaliteit, supercomfortabel, licht in gewicht én puur natuur. Door de speciale manier van weven zit er een lichte stretch in. Hierdoor is er geen elastan - wat belastend is voor het milieu – meer nodig. En nog een voordeel: four way stretch kan honderd procent gerecycled worden.”

Snelle fashion is wat de Staunton Legend-founders betreft echt passé. Hjalmar: “Een mens heeft kleding nodig, kleren zijn zelfs een belangrijk onderdeel van je identiteit. Maar onze boodschap is: kies weloverwogen. Duurzame keuzes hoeven niet saai te zijn. Integendeel: onze collectie is spannend, elegant, comfortabel en je kunt er alle kanten mee op.”

Mens van Vitruvius

Inspiratie voor het logo kreeg Maartje tijdens haar eerste reis met Hjalmar, in de cockpit van het vliegtuig. “Dat was in één woord magisch”, vertelt ze. “Die procedure van opstijgen, de communicatie met de verkeerstoren, de samenwerking tussen de piloten… de inspiratie kickte echt in. Het Staunton Legend-logo is deels geïnspireerd op het binnenwerk van de ronde vijfpuntsgordel waar ik toen in vastgesjord zat. Dat ding zit zo simpel en toch zo vernuftig in elkaar. Tegelijkertijd wilde ik een logo neerzetten dat de lange termijn gedachte symboliseerde, het moest een soort heritage waarde hebben, evenals een esthetische en culturele relevantie. Dat vond ik allemaal terug in de ‘mens van Vitruvius’ van Leonardo da Vinci. Voor mij staat Da Vinci voor historie, creativiteit, vernieuwing, durf, craftsmanship, onbegrensde mogelijkheden… Allemaal waardes die we met ons concept omarmen.”

Robby Naish

En dan de naam, Staunton Legend, hoe kwamen ze daar op? Maartje: “Ik wilde onze merkidentiteit koppelen aan het concept van een levende legende. Iemand die geen concessies wil doen aan de manier waarop hij door de wereld gaat. Ik was altijd al gebiologeerd door Robby Naish, de Amerikaanse surfheld die op zijn 13e wereldkampioen werd. Robby Naish is iemand die heel erg zijn eigen leven leidt. Hij zal nooit bezwijken onder de druk of verwachtingen die op hem afkomen. Aan de ene kant is hij low key en aan de andere kant juist next level. Voor mij staat Naish voor een ultiem en actief bestaan, een leven vanuit de koffer waarin alles zit wat je nodig hebt. Toen ik me verder in zijn familielijn ging verdiepen, kwam ik erachter dat zijn volledige naam Robby Staunton Naish was. Wow, dat was het! Die naam paste zo perfect bij wat wij als merk willen uitstralen… de cirkel was rond.”

Ambassadeurs

Staunton Legend heeft inmiddels drie ambassadeurs: fotografe Ilvy Njiokiktjien, fotografe Sacha de Boer en fotograaf Robin Utrecht. “Dat is gewoon toevallig zo ontstaan”, vertelt Hjalmar. “Ilvy is mijn nichtje. Voor haar werk als fotograaf reist ze de hele wereld over. Als ze haar apparatuur heeft ingepakt, heeft ze nog maar een paar kilo over voor kleding. Onze kledingstukken zijn voor haar echt een uitkomst. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat ze ‘s middags straatkinderen fotografeert om vervolgens aan te schuiven bij een diner in een ambassade. Ze kan onmogelijk voor al die gelegenheden verschillende outfits meenemen. Nu doet ze overdag bijvoorbeeld een short en een top aan en komt ze ’s avonds toch gekleed aan door er simpelweg een mooie tuniek over te dragen.”

Staunton by Sacha

Ook Sacha de Boer voelde zich meteen tot Staunton Legend aangetrokken. Maartje: “Sacha wilde zich nooit aan een merk verbinden. Tót ze bij toeval onze winkel binnenwandelde. Ons verhaal sprak haar enorm aan en van het één kwam het ander. Inmiddels werken we nauw samen. Sacha kwam met zoveel vernieuwende ideeën… daar is uiteindelijk de ‘Staunton by Sacha’-collectie uitgekomen. Daarin vind je onder andere een charmante blouse van onkreukbare stof, een top en een rok die je samen als jurk kunt dragen, een hemdje met een inside-bra en meer. De samenwerking krijgt dan ook zeker een vervolg.”

Journey