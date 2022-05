INretail Award 2022 gaat naar Janine Karssens: “Dream big. Je moet niet te bang zijn in deze wereld.”

Met een 8.5 voor haar scriptie eindigde TMO Fashion Business School studente Janine Karssens als eerste in de jaarlaag. Haar indrukwekkende afstudeerportfolio leverde haar de INretail Award 2022 op. Ze liep stage bij De Bijenkorf en deed onderzoek naar online traffic voor de beautytak. De sleutel – zo bleek uit haar onderzoek – is meer inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals genderfluïditeit en duurzaamheid. FashionUnited wilde meer weten en ging het gesprek aan met de winnares.

Je hebt stagegelopen bij De Bijenkorf met een focus op online traffic. Waarom is dat zo’n belangrijk onderwerp?

“De Bijenkorf is bezig met groeien, zowel nationaal als internationaal. Onderdeel van de strategie is om niet alleen een verkooppunt, maar ook een inspiratiepunt te zijn. Het merk moet voelen als een platform, vol met content die de consument wil zien. Daarom heb ik onderzoek gedaan naar trends op maatschappelijk niveau, zodat De Bijenkorf daarop in kan spelen met YouTube video’s en blogs. Er is bijvoorbeeld behoefte aan duurzaamheid, maar voor mij was genderfluïditeit het duidelijkste focuspunt. Ik heb me specifiek gericht op mannencosmetica. Dat is al erg hot en happening in Azië. In Europa is er ook behoefte aan, maar het is hier nog een beetje een taboe. Het is dan aan een grote speler zoals een Bijenkorf om dat aan te snijden. En tegelijkertijd zorgt het ervoor dat zij meer opgemerkt worden.

Daarnaast heb ik onderzocht welk type blogpagina het best presteert; dat werd de must- have pagina. Een andere vondst was dat het beter is om eerst een video te laten zien en dan pas de tekst in de vorm van een blog. Al dat analyseren deed ik met hulp van de manager van de SEO-afdeling. Google Analytics was een aantal weken mijn beste vriend.”

Als je een vergelijkbaar bedrijf zou moeten adviseren, hoe zou je de conclusie van je onderzoek dan verwoorden?

“Leg de focus bij beauty meer op mannencosmetica. Faciliteer het gebruik ervan, zodat mannen het kunnen gaan dragen, en breng het onder de aandacht. Het is voor mannen nog lastig om aan vrienden te vragen: hoe breng jij je eyeliner aan? Juist daarom is het belangrijk om dat op internet te laten zien. Ik zou elk bedrijf met een beautyafdeling adviseren om daaropin te spelen met blogposts en video’s, en om die te linken aan verschillende sociale mediakanalen. Andere ideeën zijn modeshows in de winkel, of make-up bij mannelijke verkopers.”

Welk deel van je stage kwam als een positieve verrassing?

“Het was uiteindelijk een meeloopstage, dus ik heb naast mijn onderzoek ook blogs mogen schrijven en een shoot georganiseerd in het Pulitzer Hotel. Ik mocht de styling doen, alle producten bestellen, de shipping regelen en assisteren. Ik ben een regeltante dus ik vond dat ontzettend leuk. Ik werd echt ingezet als een volwaardig werknemer.”

Beeld: Janine Karssens

Je mag nu een inspiratiereis maken die aansluit bij je ontwikkelwensen. Waar gaat de reis heen?

“Ik mag gaan netwerken en trendspotten in Kopenhagen. Samen met INretail branche- adviseur Sebastian Galjaard en twee voormalige TMO-studenten die ook de INretail Award wonnen, ga ik naar de Copenhagen International Fashion Fair (CIFF). Kopenhagen staat al lang op mijn lijstje, dus ik heb er heel veel zin in.”

Wat zijn je plannen en ambities voor de toekomst?

“Ik vond het bij De Bijenkorf heel erg leuk en ze hebben me mooie kansen gegeven, maar ik zie mezelf straks eerder werken in een kleine onderneming met een creatieve functie. Ik heb veel ideeën. Deze zomer ga ik beginnen aan de opleiding communicatiewetenschappen aan de UvA, en ik werk nog even als rekruteer. Ik wil lekker veel reizen, en mijn grote droom is om uiteindelijk te werken bij een magazine zoals de Vogue – als artdirector, fashion producer of hoofdredacteur. Een andere droom van me is om onderneemster te worden. Ik ben zelf heel lang, dus misschien iets met lange damesmode. Naar mijn mening is dat er nog niet genoeg.”

Wat zou je aanstormende modestudenten willen meegeven?

“Geniet nog even nu het kan, en dream big. Als je iets graag wil, kom je er wel, maar je moet ervoor willen werken. Begin vroeg met je cv opbouwen. Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld met Photoshop en InDesign overweg kunt. En bel achter die droomsollicitatie aan, zit er bovenop. Je moet niet te bang zijn in deze wereld.”