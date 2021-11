INretail Award winnaar Robbert Leusink: “Het was een complete verrassing”

Begin oktober werden de INretail awards weer uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking van TMO Fashion Business School. Dit jaar waren er zelfs twee winnaars: Amandine Vits en Robbert Leusink. Leusink liep stage bij L’Atelier Tailoring waar hij onderzoek deed naar de inrichting van marketing en PR voor de nieuwe confectielijn van het merk. Hij rondde zijn afstudeerstage af met een 8,1. FashionUnited sprak Leusink over zijn stage, de prijs en zijn ambities.

Gefeliciteerd met de INretail Award!

"Dank je. Ik zag deze totaal niet aankomen. Het was een complete verrassing. Ik wist wel dat mijn scriptie goed was en dat ik hoger dan een 8 gescoord had, maar dat ik daarmee de INretail Award zou winnen had ik nooit gedacht."

Je scriptie was onderdeel van je stage. Kun je daar iets over vertellen?

“Ik heb stage gelopen bij L'Atelier Tailoring. Een Nederlandse specialist op het gebied van maatwerk voor heren. De kleinschaligheid van L’Atelier sprak me meteen erg aan en ik wist dat ik alle ruimte zou krijgen om me te ontwikkelen en alles uit mijn stage te halen. Zo ben ik uiteindelijk ook bij mijn probleemstelling uitgekomen en koos ik voor een onderwerp dat me het meeste lag en waar je de meeste mensen mee kunt helpen. Ongeveer een jaar geleden werd de nieuwe confectielijn van L’Atelier gelanceerd, genaamd NYFT. Ik mocht helpen in de lancerende fase hiervan en heb daarvoor een marketing en PR plan opgesteld en gekeken naar hoe we het beste de marketing online konden inrichten.”

Heb je nog andere werkzaamheden uitgevoerd bij L’Atelier Tailoring?

“Zeker. Ik heb onder andere geholpen bij de opening van de winkel in Maastricht. Deze winkel is vorig jaar geopend en daar mocht ik onder andere de PR doen. Zo hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met een hotel tegenover de winkel. Zij gaven alle gasten een voucher van de winkel. Daarnaast heb ik veel in de winkel zelf gestaan. Dus klanten opmeten, adviseren en meedenken hoe de winkel ingericht kan worden. De werkzaamheden waren erg breed en ben op veel verschillende plekken ingezet.”

Wat vond je het leukst aan je stage?

“Ik vond alle werkzaamheden erg leuk, maar vooral de vrijheid en mogelijkheden die ik bij het bedrijf kreeg vond ik het meest interessant. Ik kreeg de mogelijkheid om veel te leren over de verschillende werkzaamheden binnen het bedrijf en heb ook trainingen gevolgd over maatwerk op het gebied van pakken.”

Met de INretail Award heb je een inspiratietour gewonnen. Wat ga je precies doen?

“Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Dat is voor mij nog een verrassing.”

Wat zijn je verdere plannen en ambities?

“Op dit moment doe ik iets totaal anders en werk ik in de IT bij een bedrijf dat helemaal niets te maken heeft met mode. Uiteindelijk wil ik zeker terug naar de modebranche en een eigen bedrijf opzetten. Ik zie het als een groot voordeel dat ik nu in de IT werk. Ik leer bijvoorbeeld veel over digitalisering, websites opzetten, hoe je je online kanalen zo goed mogelijk kunt inzetten, maar ook eens stuk ondernemerschap. Dit kan ik straks allemaal toepassen in mijn eigen bedrijf. Ik blijf wel in de herenmode en waarschijnlijk zelfs maatpakken. Maar dan ook met schoenen, dassen, etc. erbij. Echt de complete outfit voor een man.”

Heb je nog tips voor andere studenten die op zoek zijn naar een interessante stage of baan in de modebranche?

“Zoek niet per se naar een merk dat je leuk vindt en aanspreekt, maar kijk vooral naar wat je wilt bereiken en welke werkzaamheden daarbij passen. Kijk heel doelgericht naar wat je wilt leren en waar je dat kunt leren. Het fijnste zou natuurlijk zijn dat het een stage is waar je werkzaamheden nog niet helemaal vastliggen, net zoals ik had. Een werkplek waar je veel vrijheid hebt waardoor je veel leert en verantwoordelijkheid krijgt.”