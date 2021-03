INretail ontwikkelt retail stemwijzer

INretail heeft de retail stemwijzer gelanceerd als hulpmiddel om de ondernemer te helpen kiezen. De tien belangrijkste punten voor de retail worden uitgelicht door de verkiezingsprogramma’s van de zittende partijen naast elkaar te leggen, zo blijkt uit het persbericht.

Stimulerend ondernemerschap

De uitkomsten zijn in beeld gebracht door middel van een schema. Dit zou de twijfelende ondernemer een steuntje in de rug kunnen bieden. De stem van de ondernemer is, volgens het persbericht, belangrijker dan ooit. De schade die de retail het afgelopen jaar heeft opgelopen, vraagt om beslissingen en beleid dat ondernemerschap stimuleert, aldus INretail.

Maatregelen

De modebranche heeft het sinds de coronacrisis zwaar te verduren. Zo zorgde de verplichte sluiting van de winkels voor een omzetdaling in januari van 37,7 procent in de non-foodsector, dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder dit jaar. De klap was het allergrootst bij de kledingwinkels: een omzetdaling van 61,5 procent. Bij de schoenen en lederwaren winkels was de omzet in januari 54,2 procent lager.

Halverwege februari mochten winkels open om click&collect aan te bieden. Sinds 3 maart is winkelen op afspraak mogelijk. De retailbranche maakt zich al enkele tijd hard voor een volledige heropening, want alleen dan kan het omzetverlies worden tegengegaan, aldus de branche.

Tot en met 17 maart kan er gestemd worden op één van de 150 nieuw te kiezen leden van de Tweede Kamer.