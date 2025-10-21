INretail publiceert stemwijzer voor tweede kamerverkiezingen 2025

Op 29 oktober gaat Nederland weer naar de stembus. Het is de derde keer in vier jaar tijd dat men naar de stembus gaat voor de leden van de Tweede Kamer. Brancheorganisatie INretail wil het iets makkelijker maken en heeft daarom een stemwijzer gepubliceerd met daarin belangrijke punten voor de retail en de standpunten van de negen koplopers in de verkiezingen.

INretail adviseert ondernemers om ‘met hun ondernemershart’ te stemmen. Thema’s die belangrijk zijn binnen de branche zijn onder andere de regeldruk, oneerlijke concurrentie en een sterke winkelstraat. Ook is er gekeken naar de aanpak van winkelcriminaliteit, de investeringen in winkelgebieden, het nettoloon van medewerkers en de vermindering van btw en accijnzen.

De partijprogramma’s van PVV, GroenLinks/PvdA, CDA, D66, VVD, JA21, SP, Partij voor de Dieren en BBB zijn geanalyseerd.