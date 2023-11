Instapklare snowboot van Kizik binnen halve dag uitverkocht

Een paar snowboots die je aan kunt trekken zonder je handen te gebruiken. Het is een van de nieuwste innovatieve ontwerpen van het Amerikaanse schoenenmerk Kizik. Bradley Johnson, senior design director van Kizik deelde de beelden op 28 november op Linkedin. "Niet meer voorover buigen in een gigantische winterjas of handschoenen uitdoen in ijskoud winterweer. Dit is een gamechanger," schreef hij bij de snowboots productdemo beelden in de post.

De gelimiteerde snowboots voor dames en heren zijn binnen een halve dag na de lancering uitverkocht, zo laat Johnson vandaag weten op het medium.

Een ander nieuw product dat aan de collectie is toegevoegd is het model Toronto: een paar Chelsea boots uitgevoerd in taupe en zwart Het schoenmodel is er voor dames en heren, en is nu verkrijgbaar via de webshop voor 159 dollar.

Kizik is een Amerikaans schoenenmerk, opgericht in 2018 en gevestigd in Utah

Kizik is een Amerikaans schoenenmerk van moederbedrijf HandsFree. Het werd gelanceerd als direct to consumer merk en maakte naam met zijn stap-in-sneakers. Door de 'handsfree technologie' zijn de schoenen van het merk gemakkelijk aan en uit te trekken, zonder te bukken of je voet erin te wringen. Namelijk dankzij een hielontwerp dat inzakt en terugspringt.

In 2022 haalde het bedrijf 20 miljoen dollar op aan groeigeld voor nieuwe productlijnen en winkelopeningen. De collectie wordt voornamelijk online gekocht. Sinds dit voorjaar is Kizik ook te koop via Nordstrom en er is een eerste eigen fysieke winkel in Salt Lake City in de VS. Dat is de thuisstad van het Amerikaanse schoenenmerk.