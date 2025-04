International Woolmark Prize 2025 voor Duran Lantink

De Nederlandse ontwerper Duran Lantink is de winnaar van de International Woolmark Prize 2025. Pieter Mulier, creatief directeur van Alaïa, en Südwolle Group hebben respectievelijk de Karl Lagerfeld Award for Innovation en de Supply Chain Award gewonnen. De prijsuitreiking, was woensdagavond in Milaan, in het Palazzo del Ghiaccio.

De winnaar van de International Woolmark Prize 2025 ontvangt 300.000 Australische dollar (170.000 euro) om te investeren in de ontwikkeling van zijn bedrijf, naast ondersteuning vanuit de industrie en de retailpartners van de Woolmark Prize.

Een creatie van Duran Lantink Credits: FashionUnited

Acht internationale designtalenten streden om de toekomst van de mode vorm te geven door middel van innovatie en duurzaamheid: naast de winnaar Act N°1 (Italië), waren dit Diotima (VS), Ester Manas (België), Lgn Louis Gabriel Nouchi (Frankrijk), Luar (VS), Meryll Rogge (België) en Standing Ground (VK/Ierland).

Pieter Mulier, creatief directeur van Alaïa, wint de Karl Lagerfeld Award for Innovation

Pieter Mulier is de eerste winnaar van de Karl Lagerfeld Award for Innovation in de nieuwe vorm. Hij werd geselecteerd vanwege zijn innovatieve aanpak en het gebruik van merinowol. De toewijding van de creatief directeur van Alaïa aan innovatie en vakmanschap werd geïllustreerd met de Alaïa zomer/herfst 2024 "One Yarn" collectie. De gehele collectie is gemaakt met één enkel merinowolgaren, in één jaar ontwikkeld in nauwe samenwerking met de textiel- en breileveranciers van het modehuis. Mulier daagde het team uit om het garen voortdurend opnieuw uit te vinden, en het te transformeren, niet alleen in klassieke stoffen en breisels, maar ook in onverwachte texturen, waaronder merinowol met een bont-effect, dikke chenille, delicate organza en technische stoffen voor bovenkleding. "Elke mogelijke variatie werd onderzocht, waarbij de grenzen van innovatie werden verlegd en de veelzijdigheid van merinowol werd aangetoond", benadrukten de organisatoren van de prijs.

Alaïa najaar/winter 2024-2025. Pieter Mulier, creatief directeur van Alaïa, wint de Karl Lagerfeld Award for Innovation Credits: Launchmetrics/spotlight

Al meer dan 70 jaar viert de International Woolmark Prize de schoonheid en veelzijdigheid van merinowol en evolueert om finalisten de tools te bieden die nodig zijn om duurzame groei te bevorderen door middel van innovatie en industriële mentorschap op alle bedrijfsgebieden.

De jury werd voorgezeten door Donatella Versace, sinds 1 april niet langer creatief directeur van Versace, maar Chief Brand Ambassador van het merk dat werd opgericht door haar broer, Gianni Versace. Onder de juryleden die het werk van de talenten beoordeelden, bevonden zich ook Ib Kamara, gast artistiek directeur van de IWP 2025, Alessandro Sartori, artistiek directeur van Zegna, Sinéad Burke, docent, activist en oprichter van Tilting the Lens, en Alessandro Dell'Acqua, oprichter en creatief directeur van N21.

Südwolle Group wint de Supply Chain Award 2025

De Supply Chain Award werd toegekend aan Südwolle Group "voor hun voortdurende inzet voor innovatie en productontwikkeling, het inspelen op de behoeften van klanten en het ondersteunen van de wolindustrie", aldus de organisatoren. "We zijn vereerd en trots; deze prijs bevestigt dat onze holistische en collaboratieve benadering van de supply chain wordt erkend en gewaardeerd", verklaarde Stéphane Thouvay, Chief Sales Officer van Südwolle Group. "Als ambassadeurs van wol promoten we actief deze buitengewone vezel via ons wereldwijde netwerk van garenproductie en de sterke partnerships met producenten, merken en ontwerpers in verschillende sectoren", voegde de manager toe

Duran Lantink en model Woolmark Prize 2025 Credits: FashionUnited

Duran Lantink Woolmark Prize collectie 2025 Credits: FashionUnited