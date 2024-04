International Woolmark Prize wordt tweejaarlijks

De ontwerpwedstrijd International Woolmark Prize zal vanaf deze editie elke twee jaar plaatsvinden, in plaats van elk jaar. De organisatie maakt dit bekend in een persbericht, samen met nog andere updates van de opzet.

De uitbreiding naar tweejaarlijks moet ervoor zorgen dat de deelnemers meer tijd hebben zich te focussen op innovatie. International Woolmark Prize daagt ontwerpers namelijk uit innovatieve ontwerpen te maken met wol. De criteria waarop de jury de ontwerpen bekijkt zal dan ook verder aangescherpt worden op ‘duurzaamheid en innovatie’, aldus het persbericht.

Daarnaast wordt de geldprijs verhoogd naar 300.000 Australische dollar. Omgerekend is dit zo’n 181.000 euro. Ook de invulling van de Karl Lagerfeld Innovation Award wordt veranderd. De award zal nu worden uitgereikt aan een speler in de mode-industrie, niet aan een van de deelnemers. Een merk dat vooruitstrevend is op het gebied van Merinowol zal de prijs in ontvangst nemen.

"De International Woolmark Prize wil jong talent ondersteunen. Om dit effectief te doen, hebben ontwerpers meer financiële steun nodig, betere toegang tot duurzame materialen en tijd om te innoveren met de nieuwste technologie. Ons herziene programma sluit beter aan bij de veranderende behoeften van de industrie. industrie", zegt John Roberts, Managing Director van Woolmark, in het persbericht.

De aanmeldingsperiode voor de nieuwe editie loopt tot en met 30 juni 2024.