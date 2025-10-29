Internationale debutanten zetten de toon op de 41e editie van Riga Fashion Week
Van 20 tot 24 oktober was de Letse hoofdstad opnieuw het trefpunt voor Baltische en Europese mode tijdens de 41e editie van Riga Fashion Week. Het was een seizoen dat in het teken stond van debutanten.
Zeventien merken uit Letland, Estland, Litouwen, Polen, België en Oezbekistan presenteerden hun collecties. Twaalf daarvan debuteerden op de catwalk. Dit toont de ambitie van Riga om zich verder te vestigen als een belangrijk platform in de regio, met een focus op de herinterpretatie van de eigen roots.
FashionUnited heeft een selectie in beeld samengesteld met onze favoriete ontwerpen van deze editie.
Eerbetoon aan lokaal kostuumontwerp
De modeweek begon met een eerbetoon aan Sandra Sila, een Letse autoriteit op het gebied van kostuumontwerp voor film en televisie.
Moel Bosh
Oezbekistan toonde een duidelijke focus op de herinterpretatie van textiel. Moel Bosh presenteerde gestructureerde silhouetten en soepele stoffen met ikat-prints in een palet van aardetinten, lila en neutrale kleuren.
Mursak
Mursak moderniseerde het Centraal-Aziatische vakmanschap met traditioneel borduurwerk en stoffen in ontwerpen met strakke lijnen. Hiermee verkent het merk het commerciële potentieel van oude technieken in de hedendaagse mode.
BAÉ
Lokaal bevestigde BAÉ by Katya Shehurina, een van de meest gevestigde Letse merken, zijn identiteit met volumineuze jurken en theatrale draperieën die een moderne romantiek uitstralen.
Studio MX
Studio MX bood een functionele en verfijnde visie, gericht op strak zwart-wit met fuchsia accenten. Het merk gaf de voorkeur aan ruime vormen en satijnen afwerkingen.
Amelii
Het Letse aanbod werd gecompleteerd door de bruidscollectie van Amelii. Het merk benaderde bruidsmode vanuit een sculpturaal perspectief, met organische volumes, driedimensionaal borduurwerk en lichte stoffen. Hiermee werd een balans gecreëerd tussen structuur en een eigentijdse uitstraling.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
