Internationale debutanten zetten de toon op de 41e editie van Riga Fashion Week

Van 20 tot 24 oktober was de Letse hoofdstad opnieuw het trefpunt voor Baltische en Europese mode tijdens de 41e editie van Riga Fashion Week. Het was een seizoen dat in het teken stond van debutanten.

Zeventien merken uit Letland, Estland, Litouwen, Polen, België en Oezbekistan presenteerden hun collecties. Twaalf daarvan debuteerden op de catwalk. Dit toont de ambitie van Riga om zich verder te vestigen als een belangrijk platform in de regio, met een focus op de herinterpretatie van de eigen roots.

FashionUnited heeft een selectie in beeld samengesteld met onze favoriete ontwerpen van deze editie.

Eerbetoon aan lokaal kostuumontwerp

Opening van “Cinema & Fashion”, de retrospectieve collectie van Sandra Sila, in samenwerking met de film Escape Net. Credits: Toms Norde via Riga Fashion Week.

De modeweek begon met een eerbetoon aan Sandra Sila, een Letse autoriteit op het gebied van kostuumontwerp voor film en televisie.

Moel Bosh

Moel Bosh op Riga Fashion Week. Credits: Mark Litvyakov.

Oezbekistan toonde een duidelijke focus op de herinterpretatie van textiel. Moel Bosh presenteerde gestructureerde silhouetten en soepele stoffen met ikat-prints in een palet van aardetinten, lila en neutrale kleuren.

Mursak

Mursak op Riga Fashion Week. Credits: Mark Litvyakov.

Mursak moderniseerde het Centraal-Aziatische vakmanschap met traditioneel borduurwerk en stoffen in ontwerpen met strakke lijnen. Hiermee verkent het merk het commerciële potentieel van oude technieken in de hedendaagse mode.

BAÉ

BAÉ by Katya Shehurina op Riga Fashion Week. Credits: Toms Norde.

BAÉ by Katya Shehurina op Riga Fashion Week. Credits: Mark Litvyakov.

Lokaal bevestigde BAÉ by Katya Shehurina, een van de meest gevestigde Letse merken, zijn identiteit met volumineuze jurken en theatrale draperieën die een moderne romantiek uitstralen.

Studio MX

Studio MX op Riga Fashion Week. Credits: Mark Litvyakov.

Studio MX bood een functionele en verfijnde visie, gericht op strak zwart-wit met fuchsia accenten. Het merk gaf de voorkeur aan ruime vormen en satijnen afwerkingen.

Amelii

Amelii op Riga Fashion Week. Credits: Toms Norde.

Het Letse aanbod werd gecompleteerd door de bruidscollectie van Amelii. Het merk benaderde bruidsmode vanuit een sculpturaal perspectief, met organische volumes, driedimensionaal borduurwerk en lichte stoffen. Hiermee werd een balans gecreëerd tussen structuur en een eigentijdse uitstraling.