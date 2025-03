Internationale groei: hoe exportmanager Danny Zwager Love For Denim wereldwijd uitbreidt

Internationale groei binnen de mode-industrie vraagt om een doordachte strategie, sterke samenwerkingen en een duidelijke merkidentiteit. Danny Zwager, exportmanager bij Love for Denim, speelt een sleutelrol in de internationale uitbreiding van Vingino, Raizzed en Lionel Messi Lifestyle. “Mijn taak is om wereldwijd duurzame relaties op te bouwen met retailers, distributeurs en agenten,” vertelt Zwager. “We zijn actief in een groot aantal markten, met een sterke positie in Europa en een groeiende aanwezigheid in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.”

Een internationale strategie met een sterke merkpositionering

De internationale groei van Love for Denim is geen toeval, maar het resultaat van een heldere strategie. “In Europa hebben we een sterk netwerk met eigen teams in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België, en agenten in landen zoals Spanje, Portugal en Italië,” zegt Zwager.

Buiten Europa groeit de aanwezigheid van alle drie de merken. “We zien dat Vingino wereldwijd steeds meer erkend wordt als een premium denimmerk met een sterke positie in kidswear, en Raizzed spreekt een brede doelgroep aan met een streetwear-georiënteerde stijl,” legt Zwager uit. “Daarnaast heeft Lionel Messi Lifestyle een unieke positionering, waarbij de iconische status van Messi zich vertaalt naar een sterke lifestyle-collectie die wereldwijd wordt opgepakt.” Vooral in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika ziet Love for Denim veel potentie. “We zien daar een groeiende vraag naar hoogwaardige denim en streetwear, categorieën waarin wij als bedrijf een sterke basis hebben.”

Lionel Messi Lifestyle Credits: Love For Denim

Het werk van een exportmanager: tussen strategie en klantcontact

Geen dag is hetzelfde voor Zwager. “Mijn dag begint vaak met e-mails uit Azië en het Midden-Oosten, omdat zij al volop aan hun werkdag zijn begonnen. Vervolgens werk ik samen met onze teams aan marktstrategieën en klantafspraken.” Zijn rol omvat niet alleen sales, maar ook het ondersteunen van retailpartners. “We zorgen ervoor dat klanten niet alleen de juiste collecties hebben, maar ook de juiste marketingtools om ze succesvol in de markt te zetten. Van lookbooks en in-store displays tot digitale campagnes, we werken nauw samen met onze partners.”

Daarnaast speelt reizen een grote rol in zijn werk. “Als ik op reis ben, bezoek ik retailers, presenteer collecties en werk samen met klanten om hun seizoensselecties te bepalen. In markten zoals Mexico en het Midden-Oosten hebben we sterke partners waarmee we actief plannen maken voor de toekomst.”

De juiste markten en samenwerkingen selecteren

Niet elke markt is direct toegankelijk. “Zuid-Amerika en het Midden-Oosten ontwikkelen zich snel, vooral in het premium denimsegment. We zien dat retailers daar op zoek zijn naar merken met een sterke identiteit en kwaliteit,” vertelt Zwager. “Onze merken spreken die markt goed aan, en we werken hard aan het uitbreiden van onze distributie.”

Azië is daarentegen een complexere markt. “Hoewel de mode-industrie daar enorm groot is, is het opbouwen van een sterke positie iets wat tijd en lokale expertise vraagt,” legt Zwager uit. “Daar heb je echt een toegewijd team nodig dat dagelijks met het merk bezig is.”

Raizzed Credits: Love For Denim

Love for Denim kijkt bij het betreden van nieuwe markten altijd naar de juiste langetermijnpartners. “We zoeken geen quick wins. Onze strategie is gebaseerd op duurzame samenwerkingen met retailers en distributeurs die onze visie delen,” zegt Zwager. “Dat betekent dat we samen investeren in de markt en de consument.”

Vooruitblik: de weg naar verdere groei

De komende jaren blijft Love for Denim werken aan de verdere internationale uitrol van alle drie de merken. “Vingino heeft wereldwijd een sterke naam opgebouwd in denim en kidswear, en blijft groeien in premium segmenten. Raizzed heeft zich ontwikkeld als een sterk streetwearmerk, en we zien daar nog veel potentie in nieuwe markten.”

Vingino Credits: Love For Denim

Daarnaast biedt Lionel Messi Lifestyle unieke kansen. “Messi heeft wereldwijd een ongekende fanbase, en dat vertaalt zich in een lifestyle-collectie met een sterke positionering. In aanloop naar het WK 2026 werken we al aan een strategische planning voor de komende seizoenen.”

Met een duidelijke strategie, een wereldwijd netwerk en sterke retailpartners blijft Love for Denim zich ontwikkelen als internationale speler. “We hebben een solide basis en een sterke productfocus. Dat geeft ons de mogelijkheid om de komende jaren verder te groeien,” besluit Zwager.