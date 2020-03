Interview: Arianna Lecchi over haar rol als Regional HR Manager bij MANGO Italië en Benelux

Een carrière in de modebranche is een belangrijk onderwerp bij FashionUnited. Met deze interviewserie willen we laten zien hoe veelzijdig de branche is en worden professionals uit de modebranche geïntroduceerd. Onlangs spraken wij Arianna over haar rol als HR Manager bij MANGO.

Je bent HR Manager bij MANGO, hoe ziet een typische werkdag eruit?

“Elke dag is anders. Ik ben gevestigd in Milaan, maar heb de leiding over Italië en de Benelux. Ik ben altijd in contact met de winkels over het aannemen, het inwerken en de trainingsbehoeften van nieuwe werknemers. Daarnaast heb ik contact met de kandidaten en doe ik de sollicitatiegesprekken voor managementfuncties. Ook communiceer ik veel met zowel het hoofdkantoor als de winkels om projecten op te volgen of om te informeren over nieuws en nieuwe bronnen.”

Wat vind je het leukste aan je baan?

”Het contact met de teams in onze winkels, het reizen en hen persoonlijk spreken. Ik ben mijn carrière begonnen als verkoopmedewerker en ik ben me ervan bewust hoe onvoorspelbaar het werken in de detailhandel kan zijn.”

Hoe ziet jouw werkplek eruit?

”Ik heb erg veel werkplekken, namelijk de winkels.”

Heb je altijd al in de mode industrie willen werken?

”Ja, zeker. Ik ben begonnen als parttime verkoopassistent toen ik op de universiteit zat. Ik slaagde erin om te bereiken wat ik hoopte tijdens mijn studie: mijn passie voor vreemde talen en mode samenvoegen. Negen jaar geleden ben ik gestart als verkoopmedewerker in een van de Mango winkels.”

Welke tips heb je voor mensen die graag bij MANGO zouden willen werken?

”Je moet echt van deze baan houden. Je moet op de hoogte zijn van trends, graag met mensen praten en bereid zijn om het verschil te maken. Breng enthousiasme en betrokkenheid met nederigheid en een positieve houding.”

Waarom zou ik als werkzoekende bij MANGO solliciteren? Wat heeft MANGO mij extra te bieden?

”Mango biedt veel mogelijkheden, kijk maar naar mij maar ook vele anderen. Ik heb veel mensen zien groeien in het bedrijf. We hebben een Talent Program waarbij we onze werknemers tot potentiële manager opleiden. Daarnaast hebben een Global Careers program. Hier informeren we onze winkels over openstaande management- en bedrijfs vacatures binnen MANGO. Het vergt hard werken, standvastigheid en geduld, maar bij Mango is alles mogelijk!”

Werken in de mode industrie kan een uitdaging zijn als het gaat om het blootleggen van de schoonheidsidealen. Wat is jouw mening over dit onderwerp?

Ik weet dat mode- en schoonheidsidealen meestal hand in hand gaan, maar ik denk dat MANGO een andere kijk op het onderwerp heeft. Denk aan de "I am what I an" Violeta-campagne van vorig jaar, of de huidige "This is power" campagne. De boodschap van Mango is altijd krachtig en inclusief geweest.”

Welk advies zou je werkzoekenden geven?

”Geloof in jezelf en wees niet bang.”

Noem 3 dingen waar je blij van wordt op je werk.

”Samenwerken met mijn collega's, mensen in de winkel helpen in hun missie en de dag van een sollicitant maken als ik bel om een functie in ons bedrijf aan te bieden.”

