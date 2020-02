Interview: Zo is het om te werken als Assistent Storemanager bij Floris van Bommel

Een carrière in de modebranche is een belangrijk onderwerp bij FashionUnited. Met deze interviewserie willen we laten zien hoe veelzijdig de branche is en worden professionals uit de modebranche geïntroduceerd. Onlangs spraken wij Rikkert over zijn rol als assistent store manager van Schoenfabriek van Bommel.

Jij bent Assistent Storemanager in een Floris van Bommel brandstore, hoe ziet een standaard werkdag voor jou eruit?

“We beginnen ’s ochtends met een goede kop koffie en starten dan met een korte team meeting waar we de targets voor de dag en andere bijzonderheden doornemen. Daarna is het volle bak aan de slag: de klant is koning. Als het wat rustiger is in de winkel, is er altijd wel iets te doen in het magazijn of iets administratiefs. De afsluiter van de dag is mijn minst favoriete onderdeel: de stofzuiger.”

Wat vind je het leukste aan je baan bij Van Bommel?

“Ik zie echt resultaat van mijn werk en bouw een leuke zakelijke relatie op met een flinke groep vaste klanten. Wat voor functie je bij Van Bommel ook hebt, je bent altijd onderdeel van het grote geheel. Ik krijg altijd ruimte voor eigen inbreng. Dit wordt zelfs gewaardeerd. Dat was even wennen ten opzichte van mijn vorige werkgever waar alle werkwijzen in beton gegoten waren.”

Hoe ben je in de modebranche terechtgekomen?

“Ik heb hiervoor bij een bedrijf buiten de modebranche gewerkt. Het is niet zo dat ik deze branche persé opgezocht heb. Ik ben gewoon op zoek gegaan naar een bedrijf dat me aansprak. Ik merk wel dat ik het heel erg leuk vind om met een bekend, haast iconisch merk te werken. We hebben hier dagelijks ‘fans van het merk’ over de vloer. Die mensen weten regelmatig meer van Van Bommel dan ik.”

Als je niet als assistent shopmanager bij Van Bommel zou werken, welk carrièrepad zou je dan kiezen?

“De retail heeft me altijd heel erg aangesproken. Het draait om communicatie, productkennis en ook echt verkoopskills. Vooral dat laatste wordt vaak nog wel eens onderschat. Je gaat niet zomaar in een winkel staan wachten tot iemand iets komt kopen. Retail is een vak! Ik vind het mooi om de klant tevreden te stellen èn het onderste uit de kan te halen voor mijn werkgever. Ik denk dat ik altijd een retail gerelateerd beroep zal houden. Met de ervaring en kennis die je opdoet bouw je toch ook een soort kapitaal op. Dat is waardevol voor vele werkgevers.”

Welke tips heb je voor mensen die graag willen werken bij Van Bommel?

“Meteen doen! Ik voelde me hier vanaf dag 1 thuis. Een van de redenen is denk ik dat het een familiebedrijf is. Er is hier geen sprake van een spijkerharde prestatie cultuur of een bureaucratische sfeer. Het is een prettige omgeving om te werken en we werken allemaal aan hetzelfde doel: de wereld wat kleurrijker maken met mooie schoenen.”

Wat is absoluut een no-go binnen jullie organisatie?

“Op het hoofdkantoor je boterhammen laten rondslingeren. Dan eet Flapper de kantoorhond ze binnen de kortste keren op.”

Waarom zou ik als werkzoekende bij Van Bommel moeten solliciteren?

“Los van wat voor werk je precies gaat doen: is het op geen enkele manier duizend in een dozijn. Het hoofdkantoor, dat midden in een woonwijk staat, ziet er prachtig uit, een deur door en je staat in de fabriek. Ook de familie van Bommel loopt er elke dag rond en soms loop je zo tegen een BN’er aan waar een project mee georganiseerd wordt. Kortom, het is een dynamisch bedrijf waar altijd wel iets leuks aan de hand is.”

Wat zijn jouw persoonlijke vaardigheden en eigenschappen die belangrijk zijn in je werk als Assistent Storemanager bij Van Bommel?

“Ik ben van mezelf een opgeruimd mens. Ik had wat dat betreft ook in het leger kunnen werken. Je kunt langs de T-shirts in mijn kledingkast een meetlat leggen, zo recht ligt alles. Deze baan helpt me om dit overzicht te houden. Er komt op een drukke dag heel wat op me af. Door een goede structuur aan te brengen blijf ik het overzicht houden en kan ik goede prestaties blijven leveren.”

Welke 3 dingen maken jou iedere dag weer blij op het werk?

“De relaxte sfeer in de winkel, de goeie koffie en het zichtbaar iets bij kunnen dragen aan dit eeuwenoude familiebedrijf.”

Wat is het beste advies dat jij hebt gekregen in jouw carriere?

“Als retail specialist is een van de belangrijkste adviezen toch wel: nooit stilstaan en zeker niet bij de ingang. Er is altijd iets te doen en anders doe je maar alsof er iets te doen is. Klanten moeten voelen dat ze in een frisse winkel binnenlopen waar actief gewerkt wordt en altijd iemand voor ze klaar staat.”

Benieuwd hoe je carrière bij Schoenfabriek Van Bommel er uit zou kunnen zien? Klik hier voor de vacatures.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met Floris van Bommel.

Beelden: Floris van Bommel