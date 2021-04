Intimissimi duikt in activewear

Beeld: Intimissimi

Het Italiaanse lingeriemerk Intimissimi komt met een eigen activewear-collectie. Dat kondigt het merk aan in een persbericht. Intimissimi lanceert vandaag zijn eerste capsulecollectie, met de passende titel ‘In Action’.

De twaalfdelige collectie bestaat uit sportbh’s en leggings in twee verschillende categorieën: een bedoeld voor stevige workouts, en een categorie items die geschikter zijn voor ‘zachtere’ activiteiten als yoga, of als loungekleding.

De capsulecollectie maakt deel uit van het initiatief #intimissimicares. Onder die vlag doet Initimissimi ‘doorlopend onderzoek’ naar duurzame materialen. Binnen de activewear-collectie zijn items te vinden gemaakt van onder meer biologisch katoen en modal.

“Tijdens de pandemie heeft er een ommekeer plaatsgevonden in de manier waarop vrouwen zich kleden; er is meer nadruk komen te liggen op comfort, en vrouwen geven vaker voorrang aan welzijn,” vertelt Laura Gesuito, brand manager van Intimissimi aan WWD. “Activewear maakt nu deel uit van de garderobe voor vrouwen.” Maar, gaat Gesuito verder, “we willen niet volledig naar activewear overgaan. We zijn een bedrijf in beha en ondergoed.”

Intimissimi is niet het enige merk dat het afgelopen jaar in activewear stapte. In de laatste twaalf maanden lanceerden onder meer C&A, Wolford, Reformation en de H&M-merken Monki, Cos, & Other Stories en Arket eigen sportkledinglijnen.

De ‘In Action’-collectie van Intimissimi is online verkrijgbaar, en in Intimissimi-winkels wereldwijd. Prijzen variëren van 25,90 euro voor een legging tot 39,90 euro voor een performance-bh.