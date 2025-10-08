Intimissimi onthult allereerste ‘touch and feel’-billboards

Het Italiaanse lingeriemerk Intimissimi lanceert in New York City en Los Angeles de 'Feel the Billboard' out-of-home (OOH) marketingcampagne voor zijn bestverkochte ‘Ultralight with Cashmere’-collectie.

Het Intimissimi-billboard op straatniveau maakt gebruik van zintuiglijke guerrillamarketingtactieken. Het is het allereerste ‘touch and feel’-billboard. Voorbijgangers worden uitgenodigd om de “zachtheid” van het ultralichte kasjmier van de virale en bestverkochte top met boothals te voelen via een vergrote stofstaal.

Intimissimi ‘Feel the Billboard’-campagne Beeld: Intimissimi

In een verklaring laat Intimissimi weten dat de actie bedoeld is om “consumenten te boeien met de verbazingwekkende zachtheid die aanvoelt als een tweede huid”. Het merk gelooft dat klanten na het dragen, of in dit geval aanraken, “verslaafd zullen zijn aan het luxueus zachte materiaal en het zullen zien als een onmisbaar item in hun garderobe”.

Matteo Veronesi, bestuurslid bij Intimissimi, zegt: “Ons ‘Feel the Billboard’-initiatief is ontstaan uit feedback van klanten. Keer op keer horen we dat op het moment dat iemand onze Ultralight with Cashmere-top voelt, diegene direct overtuigd is.

“We wilden die ervaring vertalen naar een OOH-activatie die onze unieke vezels in de schijnwerpers zet. Zo krijgt iedereen de kans om het verschil zelf te voelen en de materialen te ontdekken waar we zo trots op zijn.”

Intimissimi ‘Feel the Billboard’-campagne Beeld: Intimissimi

De billboards zijn te vinden in New York City/Brooklyn (13th and Hudson, N. 13th Street en Wythe Ave, 333 Layette Street) en Los Angeles (Melrose Ave en N Sierra Bonita Ave, 1607 Abbott Kinney Blvd en Palms Blvd).

Intimissimi is opgericht in 1996 als onderdeel van de Oniverse Group en biedt lingerie, ondergoed, knitwear en nachtkleding. Het merk is aanwezig in 53 landen, met 38 onlinewinkels en een netwerk van 1.719 verkooppunten, waarvan 488 in Italië.

Intimissimi ‘Feel the Billboard’-campagne Beeld: Intimissimi