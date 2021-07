Ipanema SS22 Collectie

Deze zomer is nog maar net gestart, maar wij kijken al verder. Een hele zomer verder. Vol enthousiasme presenteren we de mooie, zonnige zomercollectie voor SS22!

De SS22 collectie

Naar het strand, het terras op, het kriebelende gras in de achtertuin of aan de rand van het zwembad? Voor elke stap in de zomer een paar slippers, sandalen of slides! De uitgebreide collectie bestaat uit kleurrijke slippers, vernieuwende slides en stijlvolle sandalen. Zomerse kleuren, rijke prints en subtiele metallic afwerkingen… Je vindt het allemaal terug in de SS22 collectie van Ipanema. Celebrate summer - wear Ipanema!

Modellen in dames- en kidsmaten

Matchen met je mini-me… Elke moeder is er gevoelig voor. Ipanema heeft in haar SS22 collectie modellen die zowel voor dames als voor kids te verkrijgen zijn. Zo is een van onze bestsellers: de Ipanema Class Wish al jaren verkrijgbaar in damesmaten, maar nu ook in baby- en kidsmaatjes.

Grendene | duurzaam doet goed, staat goed en voelt goed

Duurzaamheid zit in het DNA. De producten van Ipanema zijn vegan, dierproefvrij en gemaakt van 100% recyclebaar Flexpand. Elke slipper bestaat eveneens uit 30% gerecyclede grondstoffen van biologische oorsprong en hierdoor is het internationaal erkend als biobased merk. Daarnaast neemt het bedrijf verantwoording voor het welzijn, de educatie en zorg voor zijn medewerkers.