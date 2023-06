Is de schoenenmarkt klaar voor hernieuwbare materialen?

UPM Biochemicals is een onderdeel van een Fins bedrijf dat milieuvriendelijke materialen maakt van hout. Vorig jaar heeft de organisatie toegezegd 750 miljoen euro te besteden aan de bouw van 's werelds eerste bioraffinaderij op industriële schaal in Duitsland. De fabriek zal chemicaliën maken van hout in plaats van olie, waarbij fossiele brandstof wordt vervangen door hernieuwbare bronnen en duurzame materialen. Deze chemicaliën zullen worden gebruikt om bijvoorbeeld lijm voor schoenen te produceren.

Dongsung Chemical is een bedrijf uit Zuid-Korea dat ook chemicaliën maakt. Als strategische partner van UPM Biochemicals zoekt het naar innovatieve methoden om materialen te produceren, zoals milieuvriendelijke schoenlijm die beter is voor de planeet.

Dr. Michael Duetsch, VP van UPM Biochemicals en Man Woo Lee, CEO van Dongsung Chemical geven antwoord op zes vragen over de toekomst van bio-chemicaliën in schoeisel en onthullen hun gedachten over duurzaamheid in hun sector.

Wat zijn de belangrijkste trends op de schoenenmarkt op dit moment? Zien jullie een trend in de richting van hernieuwbare materialen op de schoenenmarkt?

Man Woo Lee (MWL): ‘Hernieuwbaar’, ‘recycling’, ‘milieuvriendelijk’ en zelfs ‘biologisch afbreekbaar’, zijn modewoorden die veel gebruikt worden in de schoenenindustrie. Tegenwoordig houden jongere generaties bij hun aankopen rekening met verschillende factoren. Daartoe behoren de functionaliteit en het ontwerp van het product, het merk, het milieueffect van het productieproces en de levenscyclus van de materialen. Onder deze overwegingen is "milieuvriendelijk" een nieuwe megatrend die we steeds vaker zien.

Waarom is het belangrijk dat wereldmerken, bijvoorbeeld kleding- en schoenenbedrijven, hun producten duurzamer maken?

Dr. Michael Duetsch (MD): We moeten snel overgaan op een nieuwe manier van zakendoen om ons klimaat en de aarde waarop we leven in stand te houden. Grote bedrijven vragen om duurzame oplossingen en als je naar de waardeketen van grondstoffen tot producten kijkt, vervullen wij een belangrijke stap. Wij nemen de duurzame grondstof - hout in ons geval - en zetten die om in chemicaliën. Dit proces is essentieel om de economie om te vormen tot iets nieuws, wat wij de duurzame bio-economie noemen. De textiel- en verpakkingsindustrie, bijvoorbeeld, hebben een zeer grote impact op duurzaamheid omdat de meeste gebruikte materialen op fossiele basis zijn. Het is duidelijk dat we een duurzame oplossing moeten vinden. Wij willen onze bijdrage leveren om dit te veranderen en duurzamere industrieën te creëren.

Welke opties hebben wereldmerken op de huidige markt?

MD: Wereldmerken omarmen een circulaire economie en erkennen het belang van hergebruik en recycling van materialen. In de toekomst zullen nog maar drie bronnen van koolstof zijn - biomassa, gerecycleerde materialen en CO2. Door een manier te vinden om biomassa in deze materialen om te zetten, vullen we een circulaire economie aan.

Welke rol spelen leveranciers in de waardeketen van de kleding- en schoenenindustrie bij het aanjagen van deze transformatie?

MD: Het bereiken van circulariteit in textiel is niet zo eenvoudig omdat het meestal gemaakt wordt van samengestelde materialen, wat recycling moeilijk maakt. Bij UPM helpen we leveranciers om duurzamer te worden door hen te voorzien van duurzame grondstoffen.

Hoe belangrijk is het dat klanten en consumenten begrijpen hoe en waarom de grondstof uit bossen afkomstig is?

MD: Houtige biomassa, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, is de werkvergunning voor UPM als geheel, maar vooral voor bio-chemicaliën. Wij kunnen bewijzen dat het hout dat wij inkopen niet alleen legaal, maar ook duurzaam afkomstig is, en dit is het beginpunt van de lange waardeketen van biomassa tot de eindgebruiker.

Denkt u dat consumenten van producten zoals sportschoenen op zoek zijn naar hernieuwbare producten?

MD: We moeten vechten tegen klimaatverandering, en helaas zal dit de komende jaren of decennia niet veranderen. Daarom hebben de soorten producten die het klimaat helpen beschermen een mooie toekomst.

Bij duurzame oplossingen ligt de nadruk op de circulaire economie. Dit zal worden aangevuld met duurzame grondstoffen, virgin grondstoffen, die duurzaam worden gewonnen. Beide vormen samen de duurzame, hernieuwbare, koolstof-circulaire economie die centraal staat bij onze eindconsumenten, de merkeigenaren die deze consumenten bedienen en de grondstoffenleveranciers, zoals UPM.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Emilie van Kinschot.