Is Scandinavisch premium dé groeiversneller van de toekomst?

In een volwassen modemarkt verschuift de focus langzaam van volume naar waardecreatie. Retailers die duurzaam willen groeien, kijken steeds nadrukkelijker naar het hogere segment. Want met scherpe marges, een sterkere merkloyaliteit en een duidelijker profiel op de winkelvloer biedt dit segment een aantrekkelijk perspectief. Premium labels die esthetiek koppelen aan commerciële betrouwbaarheid zijn daarmee niet langer een extraatje, maar een strategische bouwsteen in het totaalaanbod.

Binnen dat speelveld bouwen Scandinavische succesmerken als Filippa K, Twist & Tango en Tiger of Sweden elk op hun eigen manier aan een sterke premiumpropositie. Wat de drie verbindt, is hun Scandinavische DNA: tijdloos design, doordachte silhouetten en een consistente focus op topkwaliteit. Tegelijkertijd vullen de labels elkaar strategisch aan. Waar Filippa K excelleert in minimalistische essentials met een moderne luxe-uitstraling, brengt Tiger of Sweden een scherp gesneden, meer tailoring-gedreven collectie. Twist & Tango voegt daar een uitgesproken vrouwelijke en meer fashion-forward laag aan toe. Zo ontstaat er een slimme prijs- en stijlpiramide die retailers het momentum geeft om door te pakken in het hogere segment.

Voor distributeur LEXSON vormt dit premiumcluster een belangrijk speerpunt binnen de verdere uitbouw van het portfolio. Niet omdat premium per definitie dé oplossing is, maar omdat het voor retailers die het hogere segment goed kunnen presenteren, zowel fysiek instore als in hun verkoopstrategie, een bewuste groeistrategie kan zijn. Winkels die het hogere segment al bedienen, kunnen hun aanbod gerichter verdiepen en verfijnen. Voor middensegment retailers, die die onder invloed van prijsdruk soms geneigd zijn onderin toe te voegen, kan het een interessante overweging zijn om juist aan de bovenkant te investeren. Want met merken die uitblinken in kwaliteit, consistentie en service én die klanten langdurig weten te binden, ontstaat ruimte voor een positionering die sterker leunt op waarde dan op volume.