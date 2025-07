Is tafeltennis de volgende topspin in de mode?

Toegankelijk, urban en nonchalante retro-shirts - kan tafeltennis de volgende smaakmaker worden in de combinatie sport, mode en lifestyle?

Tennis diende lange tijd als inspiratiebron, met toonaangevende merken zoals Lacoste en Fila, die met plooirokken en pullovers een elitaire look belichaamden. Deze chique sportstijl past perfect bij de conservatieve verandering in de maatschappij, maar vraagt ook om een tegenbeweging.

Het kleine zusje, tafeltennis, hield zich nooit zozeer aan de formele regels. Terwijl legendarische tafeltennismerken zoals Donic, Joola en Butterfly zich in de loop der tijd gemoderniseerd hebben, bieden juist de retrolooks veel inspiratie.

Modische opslag aan de tafel

Spelers bij de Aziatische tafeltenniskampioenschappen in oktober 1998 in Osaka, Japan Credits: Yoshikazu Tsuno / AFP

Vooral in de jaren negentig en begin tweeduizend waren de shirts, net als in het voetbal, vol geometrische patronen en kleuren. Terwijl de hype rond de voetbalshirts al op zijn hoogtepunt is, zouden de sportieve poloshirts van de tafeltennistafel en de bijpassende korte shorts - helemaal in de stijl van de huidige Prada-herencollecties - daar nog van kunnen profiteren.

De populariteit van tafeltennis bij de Olympische Spelen biedt kansen, aldus Celine Del Genes, Global Chief Customer Officer bij Decathlon, in het kader van de recente McKinsey-studie 'Sporting Goods 2025 The new balancing act: Turning uncertainty into opportunity'. Sporten zoals deze zijn communitygericht en toegankelijk.

Voor een gezellig potje onder vrienden is de eenvoudige stenen tafeltennistafel, die in veel openbare parken te vinden is, voldoende, evenals een paar eenvoudige batjes en een balletje. Als alternatief zijn er in steeds meer grote steden zogenaamde pingpongbars en -cafés, waar men een tafel voor de avond huurt en onder het genot van een drankje in ontspannen sfeer samen speelt. Daar zijn geen veroordelende blikken van het naburige veld dat de look niet voldoet aan de eisen van de lokale vereniging.

Tafeltennis verovert streetwear

Tafeltenniscommunity 'Standard Nerds Club' organiseert toernooi voor Li-Ning x Staple-capsule in Shanghai Credits: Li-Ning x Staple, met dank aan Standard Nerds Club

Community en toch een individuele stijl behoorden lange tijd tot de kernwaarden van de streetwearbeweging. De bal komt nu ook vanuit deze hoek over het net.

In Oost-Aziatische landen zoals Japan en China is de modische subcultuur rond de sport al wat meer ontwikkeld en wordt steeds meer gezien als een vorm van zelfexpressie. Dit is bijvoorbeeld te zien op Xiaohongshu, buiten China bekend als Red. Verschillende berichten op het Chinese social-commerceplatform tonen de groeiende interesse in de trend. Naast de nieuwste samenwerkingen, zoals tussen sportartikelenfabrikant Li-Ning en het Amerikaanse streetwearmerk Staple, tonen gebruikers daar ook hun eigen creatieve vaardigheden door oude shirts te upcyclen en met retrolabels te koop aan te bieden.

Casablanca laat zich al inspireren door sporten zoals (tafel)tennis voor SS22 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het hoogwaardige Parijse streetwearmerk Casablanca wijdde zich al aan sport voor lente/zomer 2022 en liet zich inspireren door de snitten en stijlen uit Japan. Daarvoor werkte het merk samen met het tafeltennismerk Butterfly voor een design-georiënteerde tafeltennistafel en een set batjes. Verschillende truien, T-shirts en overhemden, die aansluiten bij de retro-esthetiek, zijn ook nog steeds verkrijgbaar in de webshop van het merk.

Little Tokyo Table Tennis (LTTT) bewijst dat de enthousiasme ook aan de andere kant van de wereld groeit. De in Los Angeles gevestigde 'pingpongclub' speelt een prominente rol in deze trend en verovert momenteel de streetwearwereld met zijn merchandise.

Webshop van Little Tokyo Table Tennis Credits: Screenshot van lttt.life

LTTT combineert sportieve kledingstukken met Japans georiënteerde streetwear, die gebruikmaakt van karakters en popculturele prints. Daarnaast zijn er samenwerkingen, zoals met het tafeltennismerk Butterfly, om de esthetiek van de retroshirts met een moderne twist - gebaseerd op de merchandise - nieuw leven in te blazen, evenals bijpassende accessoires. Tafeltennistassen of een tafeltennisnet met ruches - gebaseerd op de in Japan populaire Lolita Fashion - mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Internationaal kreeg de vereniging recentelijk aandacht door een samenwerking met de Japanse sportartikelenreus Asics, die van de pet tot shirts en sneakers reikte. De samenwerking, die begin deze maand in de LTTT-webshop werd gelanceerd, was grotendeels na korte tijd uitverkocht.

Daarmee is de eerste topspin over het net gegaan en zijn de laatste punten zeker nog niet geteld.