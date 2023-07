Is witte kleding koeler bij warmte dan zwarte kleding? Uit onderzoek blijkt van niet

“Zwarte kleding trekt veel meer warmte aan dan witte kleding”, het is een aanname die u vast weleens gehoord hebt. Uit onderzoek van het RadboudUMC blijkt dat witte kleding niet koeler is in de warmte dan zwarte kleding.

Onderzoekers van het RadboudUMC deden hier onderzoek naar tijdens de Vierdaagse in Nijmegen, waarbij een groep van veertig mannelijke en vrouwelijke wandelaars in tweeën werd gedeeld. Twintig deelnemers kregen een wit T-shirt aan en de andere helft droeg een zwart T-shirt. De volgende dag werd dat omgedraaid.

Ieder van hen slikte een temperatuurpil die elke minuut de kerntemperatuur in het lichaam meet. De deelnemers kregen ook sensoren op de rug en armen geplakt die iedere vijftien seconden de huidtemperatuur meet.

Wat blijkt? Er zat geen verschil tussen de groepen.