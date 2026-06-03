Isabel Figlarek, Co-Owner Club 24: 'Ons product maakt de man mooier'

Isabel Figlarek is co-owner en designer bij Club 24, een Nederlands menswear-label met een helder uitgangspunt: tijdloze essentials die de man mooier maken, zonder seizoensdruk of compromissen op kwaliteit. Samen met haar twee zakenpartners bouwt zij aan een permanent assortiment van 100 procent katoen, gemaakt in een vast atelier in Portugal. Het merk is inmiddels actief via meer dan 70 onafhankelijke retailers in Nederland.

FashionUnited ging met Figlarek in gesprek over hoe het merk kwaliteit en continuïteit inzet als onderscheidende factoren in de markt voor onafhankelijke retailers en waarom een compact team van drie soms het grootste voordeel is.

NOOS als businesskeuze

Voor Club 24 is NOOS geen marketingterm, maar de kern van het bedrijfsmodel. "NOOS dwingt je om keuzes te maken die blijven," zegt Figlarek. "Je ontwerpt niet voor één seizoen, je ontwerpt iets dat over twee jaar nog net zo goed moet zijn." Het NOOS-model stelt tegelijkertijd hoge eisen aan productkwaliteit: “Een nabestelling van Club Navy moet over twee jaar exact dezelfde kleur zijn als vandaag.”

Voor retailers heeft dat een direct praktisch voordeel: geen voorraadrisico. Ze bestellen wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben, en kunnen hun bestsellers op elk moment aanvullen. Geen grote voorinkoop, geen markdowns aan het einde van het seizoen. Het product gaat nooit in de sale, dus de marge blijft intact.

Die consistentie borgt Club 24 via een langdurige samenwerking met hetzelfde atelier in Portugal, aangevuld met een referentiebibliotheek van alle ooit gelanceerde kleuren. "Als een kleur niet meer reproduceerbaar is op het niveau dat we willen, faseren we hem uit in plaats van een compromis te accepteren." Elk stuk wordt met de hand gemaakt, dat klinkt als een risico voor consistentie, maar het tegenovergestelde is waar: “De mensen die ons shirt maken, herkennen afwijkingen sneller dan een machine," zegt Figlarek.

Lite Tee en short: vertrouwde fit, lichter materiaal

De Lite Tee volgt dezelfde ontwerplogica als het bestaande assortiment. De pasvorm is identiek aan de Freedom Fit Tee, inclusief de roll-up mouw. Alleen de halslijn is iets lager gezet voor meer draagcomfort op warmere dagen. "Het idee is dat je blind kunt wisselen tussen de twee: hetzelfde vertrouwde gevoel, maar afgestemd op het seizoen."

Het onderscheid zit in het materiaal. Club 24 vertaalt 100 procent katoen naar een lichtere kwaliteit jersey, waarbij de weefstructuur en sterkte gehandhaafd blijven. De innovatie is gericht op een draaggevoel dat past bij warmere dagen.

Voor SS27 presenteert het merk op de beurzen een nieuwe casual short als aanvulling op de Lite Tee, Freedom Fit Tee en de nieuwe Essential Longsleeve. Ook de short is vervaardigd in interlock, iets zwaarder van gewicht, met dezelfde herkenbare Club 24-signaturen zoals de roll-up en de Free Again-filosofie als fundament. “Samen vormen ze meer dan losse items. Het is een doordacht concept waarin pasvorm, kwaliteit en eenvoud samenkomen."

Lite Tee. Credits: Club 24

Drie eigenaren, drie domeinen

Club 24 wordt geleid door drie co-owners, elk verantwoordelijk voor een eigen domein. Isabel beheert ontwerp en productiepartners, Ruben het verkooptraject en de dagelijkse retailcontacten, Daan strategie, finance en techniek. Die structuur maakt besluitvorming direct. "Als ik iets wil aanpassen aan het product, hoef ik geen presentatie te maken voor een directie. We bespreken het, beslissen, en het gebeurt." In een model dat draait op productconsistentie en nauwe samenwerking met externe ateliers is dat een structureel voordeel. "Die snelheid heb je niet als groter bedrijf," zegt Figlarek.

SS27: minder, maar beter

De collectievisie voor SS27 sluit aan op het bestaande fundament: minder, maar beter en uitbreiden waar het logisch is. “Het idee is steeds hetzelfde: één pasvorm die je vertrouwt, in materialen die passen bij het moment.” De Freedom Fit Tee blijft de kern. De Lite Tee wordt een volwaardig onderdeel van het permanente assortiment. De short is de volgende stap in diezelfde lijn. Club 24 ontwerpt niet vanuit trends of seizoensthema's, maar vanuit de vraag: “Draagt onze klant dit samen met wat hij al heeft?"

Het silhouet verandert dan ook niet voor SS27 en dat is een bewuste keuze. De Freedom Fit is ontworpen om de meeste mannen goed te staan zonder te strak of te los te zitten. De verbindende factor in de collectie is de 24-Hour Cotton: het eigen materiaal van Club 24. De kernkleuren blijven gehandhaafd, aangevuld met seizoenstinten voor lente en zomer 2027 die op de beurs worden onthuld.

Voor Figlarek is de ambitie van Club 24 helder: "De man mooier maken. Niet door hem te veranderen, maar door kleding te ontwerpen die klopt in materiaal, in fit en in gevoel."

Freedom Fit Tee. Credits: Club 24