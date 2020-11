Isabel Marant biedt excuses aan voor culturele toe eigening Mexicaanse patronen

Ontwerper en modehuis Isabel Marant hebben hun excuses aangeboden voor de culturele toe eigening van traditionele inheemse patronen van het Mexicaanse volk. Minister van cultuur Alejandra Frausto heeft dit gedeeld in een Twitter-post waarin ze de brief van Marant deelt.

Frausto is degene die eerder het merk aansprak op het gebruik van Purepecha patronen. Marant geeft nu toe dat de stoffen inderdaad zijn gebruikt als inspiratie voor haar collectie en dat ze in de toekomst ‘juist de gebruikte inspiratiebronnen zal eren’. “Als het Isabel Marant modehuis en de ontwerper de Purepecha community niet gerespecteerd hebben dan biedt het de meest gemeende excuses aan,” aldus de brief te lezen op de Twitter-pagina van Frausto.

Het is niet de eerste keer dat een merk of een ontwerper wordt beschuldigd van culturele toe eigening. Ook is Mexico al meerdere malen actief achter modemerken aangegaan die het culturele erfgoed van het land hebben gebruikt.