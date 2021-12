ISKO™ maakt de weg vrij richting een duurzame revolutie en lanceert R-TWO™50+; ‘Ontworpen voor de natuur.’

De nieuwe R-TWO™ generatie is een essentieel onderdeel van ISKO’s Responsible Innovation™, een benadering met een focus op het creëren van een betere wereld. R-TWO™50+ is gemaakt van ten minste 50% gerecyclede modestoffen en vermindert de CO2-uitstoot met maar liefst 45% en het waterverbruik met maar liefst 65%.

Het hoogwaardige denim merk ISKO bevindt zich op een uniek pad richting een volledig circulair managementsysteem. Dit wordt gedreven door de overtuiging dat enkel door innovatie en continue verbetering een mogelijkheid ontstaat om een hoger niveau van sociale en ecologische verantwoordelijkheid te bereiken.

Het bedrijf blijft een pionier op het gebied van duurzame mode, mede dankzij de ontwikkeling van de R-TWO™50+ –. Dit is een proces dat prachtige, hoge kwaliteit denim creëert dat minder schadelijk is voor de natuur. Als onderdeel van een Responsible Innovation™-benadering, die duurzaamheid en ethiek van begin tot het einde waarborgt, komt ISKO's nieuwste vooruitgang voort uit het kenmerkende R-TWO™-programma. Dit programma maakt gebruik van materiaalcirculariteit in het productieproces om het ontstaan van afval tijdens dit proces uit de productiecirkel te verwijderen en de impact op schaal te minimaliseren.

Met behulp van een exclusieve garenspintechnologie, gepatenteerd door ISKO, gebruikt R-TWO™50+ minimaal 50% gerecyclede materialen om de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Het resultaat is een denim cut, van een ander materiaal, dat ontworpen is voor minder uitstoot, minder water, minder hulpbronnen en minder afval.

In overeenstemming met de benaderingswijze van ISKO's Responsible Innovation™’ gaat ook de R-TWO™50+ het meest kritieke probleem van hedendaagse kledingketens tegen, namelijk: het gebruik van meer grondstoffen dan werkelijk nodig is.

Niet alleen vermindert R-TWO™50+ de hoeveelheid aangekochte grondstoffen, maar het verbetert ook de inkoopefficiëntie tijdens de gehele productie, vermindert de koolstofemissies met maar liefst 45% en waterverbruik met maar liefst 65%.

Dit proces resulteert in prachtige denim, met het gevoel van katoen. Deze is sterker, gaat langer mee, beschikt over een uitstekend vormherstel en droogt tot 20% sneller op.

GECERTIFICEERDE VERANTWOORDELIJKHEID

ISKO begrijpt dat de weg naar een duurzamere industrie begint bij transparantie. Dat is waarom het merk ervoor heeft gezorgd dat de R-TWO™50+ stoffen een Global Recycled Standard (GRS) certificaat bezitten. Deze certificatie voorziet van een gestandaardiseerde verificatie voor gerecycled materiaal. Dit betekent dat denimliefhebbers niet alleen kunnen kiezen voor een modieuze stof, maar ook voor een groenere wereld.

R-TWO™50+ streeft ernaar om te leiden op het gebied van: de juiste werkwijzen, een grotere transparantie en verantwoordelijkheid, het versterken van de gehele leveringsketen en merken te helpen om hun low-impact doelen te bereiken. ISKO is tevens de eerste in de mode-industrie om een ESG score te behalen. De zogenoemde Environmental, Social and Governance scoring meet de duurzaamheid en maatschappelijk impact van een merk. Het is een bewijs van ISKO's streven naar een volledige transparantie en aansprakelijkheid.

STABIELE VERBETERING

Door continue innovatie heeft ISKO nieuwe oplossingen ontwikkelt om de impact van een van- grondstoffen-naar- stof productie te helpen reduceren. Ook is ISKO toegetreden tot The Jeans Redesign. Dit is een project dat is ontwikkeld door het Ellen MacArthur Foundation’s Make Fashion Circular initiatief om de Denim Industry aan te moedigen om de manier waarop jeans wordt geproduceerd te veranderen naar een circulaire mode-economie. ISKO voldoet aan alle richtlijnen van het Jeans Redesign project en heeft een belofte gedaan dat 85% van de gehele productie zal bestaan uit gerecycled materiaal. Dit materiaal is gemaakt van pre-consumer en post-consumer gerecyclede materialen.

ISKO distribueert deze doelstellingen over alle aspecten van de productie en deze zijn altijd in overeenstemming met de Science Based Targets en de UN Sustainable Development Goals. Het bluesign® partnerschap laat bijvoorbeeld zien dat ISKO op een bovengemiddeld niveau presteert.

CIRCULARITEIT EN BIODIVERSITEIT

De mentaliteit van ISKO's Responsible Innovation™- start met competentie, creativiteit en citizenship en continueert met een focus op circulariteit. Hierdoor wordt een toekomst ondersteund waar geen gloednieuw materiaal meer nodig is om mooie, duurzame en hoogwaardige geweven stoffen te produceren. Om dit te bereiken verwijdert ISKO alle afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en gloednieuwe materialen door enkel herbruikbare energie te gebruiken of te recyclen, maar ook door te hergebruiken wat al in omloop is.

ISKO gelooft dat de transitie tot een circulaire economie hand in hand gaat met ecologische en biodiversiteits impact. Het uitputten van grondstoffen heeft een enorme gevolgen op onze natuur, de oceaan en de levende ecosystemen die daarbij horen. De extractie van natuurlijke bronnen en de impact van de carbon emissies tijdens het verwerken van deze grondstoffen dragen bij aan meer dan 90% van het verlies aan biodiversiteit. Het bedrijf wijdt zich aan het samenwerken met partners om een nieuwe economie te creëren. Een waar we enkel produceren en verkopen wat nodig is, waar producten een langere levensduur hebben, waar verlies wordt beperkt en waar afval kan worden omgezet tot nieuwe hulpbronnen.

Het is een imponerende, doch stimulerende uitdaging voor ISKO om met haar doelgerichte inspanningen een perfecte balans te creëren tussen eersteklas producten en een verminderde impact op het milieu, zonder concessies te hoeven doen aan beide. R-TWO™50+ helpt om dit mogelijk te maken.