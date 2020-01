Isko presenteert het eerste ‘denimbont’

De Turkse denimspecialist Isko heeft het eerste denimbont ontwikkelt genaamd Isko Wild. Voor de productie zijn katoen en katoenmix gebruikt. Isko Wild is verkrijgbaar in zowel indigo als andere kleuren.

Isko Wild weerspiegelt de wens van het bedrijf om een steentje bij te dragen aan een betere wereld en branche. De technologie berokkent geen schade aan dieren of hun leefomgeving. In tegenstelling tot andere variaties op nepbont geeft Isko Wild geen microplastic af aan de omgeving.

Textielbedrijf Isko is de allereerste denimproducent ter wereld die is onderscheiden met de Nordic Swan (Scandinavisch ecolabel) en het EU-ecolabel. Het bedrijf heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 300 miljoen meter stof per jaar, wat mogelijk is dankzij 2.000 hightech geautomatiseerde weefgetouwen. Isko heeft vestigingen in 35 landen en is onderdeel van Sanko Textile, de textielafdeling van de Sanko Group, welke actief is in verschillende branches.

