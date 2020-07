Issey Miyake Men houdt op te bestaan

Er komt een eind aan het 44 jaar oude mannenmodemerk Issey Miyake Men. Dat meldt Issey Miyake Inc. in een statement in handen van WWD. De herfst-wintercollectie 2020 was de laatste van het merk, zo laat het bedrijf weten.

“Tijdens ons voortdurende onderzoek naar de toekomst van menswear (...) zijn we tot het besluit gekomen om Issey Miyake Men in zijn huidige vorm te beëindigen, om iets nieuws en opwindends te ontdekken en aan te gaan,” zo is in het statement te lezen.

In februari verliet Yusuke Takahashi, vanaf 2013 hoofdontwerper bij Issey Miyake Men, het merk. Zijn taken werden overgenomen door een ontwerpteam onder directe leiding van Issey Miyake zelf - maar in deze vorm blijkt er geen toekomst voor het label te zijn.

Issey Miyake men werd opgericht in 1976 als tegenhanger van de Issey Miyake-lijn voor vrouwen. In 1978 werd het een zelfstandig merk. Vanaf 1985 nam het merk jaarlijks deel aan de Parijse mannenmodeweken, waar het een graag geziene gast was. In 2019 werd besloten over te gaan naar showroompresentaties. De laatste collectie die het label tijdens een vrolijke catwalkshow op de planken bracht, was er een van wijde silhouetten en knalkleuren.

Mogelijk gaat Issey Miyake zich richten op een andere mannenlijn, Homme Plissé Issey Miyake. Dit merk heeft een wijder distributienetwerk dan Issey Miyake Men en maakt momenteel nog wel deel uit van de Paris Fashion Week Men’s-kalender.