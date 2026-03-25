Italiaans bedrijf Nothink patenteert schoen met verwisselbare hoge en lage hakken

Nothink srl, een bedrijf uit Azzano San Paolo in de provincie Bergamo, patenteert het Heelchanger-systeem. Dit is het resultaat van meer dan tien jaar onderzoek en ontwikkeling. Het systeem maakt een eenvoudige wissel van hoge naar lage hakken (of andersom) mogelijk, met een keuze uit hakhoogtes van drie, zeven en tien centimeter en zeven verschillende haktypes.

Met een simpele handeling past elke schoen zich aan de dag van de drager aan. Dit garandeert altijd een correcte houding en optimaal comfort, aldus het bedrijf in een persbericht. “Ik wilde een product dat het compromis tussen schoonheid en praktisch nut wegneemt en vrouwen helpt vrijer en onbezorgder te leven”, benadrukt Asia Pellegrini, de oprichtster van het merk die jonger is dan 30.

De collectie wordt in Spanje geproduceerd door ambachtslieden met meer dan 30 jaar ervaring en met hoogwaardige Italiaanse materialen. De collectie, te koop via de webshop van het merk, omvat veelzijdige modellen.

Er is keuze uit hakhoogtes van drie, zeven en tien centimeter Beeld: Nothink Shoes

“Nothink Shoes is niet alleen een symbool van innovatie, maar ook van bewustzijn. Door de noodzaak om meerdere paren schoenen te kopen te verminderen, promoot het merk een duurzame benadering van mode. Bovendien optimaliseert het de ruimte, zowel thuis als op reis: met slechts één paar schoenen bespaar je kostbare ruimte in je koffer of kledingkast”, besluit het persbericht.

De Tokyo-schoen (basis van drie centimeter plus een hak naar keuze) heeft een prijs van 248 euro.

Het Heelchanger-systeem maakt een eenvoudige wissel van hoge naar lage hakken mogelijk Beeld: Nothink Shoes