Italiaans merk Crossley vertegenwoordigt door mode agentuur Portare Benelux

Mode agentuur Portare Benelux voegt een nieuw merk toe aan het portfolio. Het Italiaanse merk Crossley wordt nu vertegenwoordigd door Portare.

Crossley staat naar eigen zeggen bekend om de combinatie van vakmanschap en moderne flair. Het merk biedt collecties voor zowel dames als heren. “De toevoeging van Crossley aan ons merkportfolio is een bewuste stap in de strategische groei van ons bedrijf,” aldus Portare Benelux in het persbericht. “Het merk past perfect bij onze huidige klant en de mix van merken die we op dit moment aanbieden. Crossley’s toewijding aan kwaliteit en innovatie sluit naadloos aan bij onze waarden.”

De mode agentuur vertegenwoordigt op dit moment al onder andere de merken Woolrich, Save the Duck, RRD, Sundek, Ottod’Ame en Superdry.