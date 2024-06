Italiaans merk Sergio Soldano wordt nieuw leven ingeblazen

Beroemdheden Elizabeth Taylor, Raquel Welch en Joan Collins droegen al kleding van modemerk Sergio Soldano. Een hele nieuwe generatie krijgt nu weer de kans om kleding van het merk te dragen, want het slapende merk wordt weer wakker gekust door nieuwe eigenaar Desiro Holding Group.

Het modemerk Sergio Soldano zag het licht in 1968. De gelijknamige ontwerper kleedde diverse beroemdheden, maar maakte ook kleding voor diverse films. De (haute couture) collecties van Sergio Soldano werden gekenmerkt door geometrische styling en heldere kleuren.

Het merk raakten echter de afgelopen decennia in de vergetelheid, maar heeft nu een nieuwe eigenaar gevonden in de Desire Holding Group. De groep meldt in het persbericht dat het op korte termijn een creatief directeur zal aankondigen voor het merk en dat het merk Sergio Soldano zich weer gaat vestigen tussen de bekenden namen in de mode- en beauty-industrie.