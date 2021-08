Italiaanse elegantie, comfortabele pasvorm

De collectie van Lilian staat voor Italiaans vakmanschap en bijzonder comfortabele leesten. De schoenen worden met de hand vervaardigd en dit zie je terug in oog voor detail en de verfijnde afwerking. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van enkel de fijnste leersoorten. Ook voor de lente/zomer ’22 collectie zijn deze elementen allemaal weer duidelijk terug te zien.

Het Italiaanse merk komt weer met een collectie elegante pumps, enkellaarsjes en loafers. Schoenen voor gelegenheden zoals een feestje, naar kantoor, een belangrijke presentatie en voor de vrouw die er in haar vrije tijd stijlvol bij wil lopen.

Het kleurenpallet doet verlangen naar een Italiaanse bestemming met kleuren die doen denken aan het azuurblauw van de Middellandse Zee, witte tinten als palazzo ’s en aardetinten van Italiaanse dorpen. Verder worden populaire trendkleuren voor SS22 aan de collectie toegevoegd zoals roze en mint.

Bij Lilian weten ze dat elke voet anders is, wat meteen merkbaar is aan de aandacht voor een comfortabele pasvorm. Zonder afbreuk te doen aan elegantie weten ze schoenen te produceren die urenlang draagplezier niet in de weg staan. De schoenen zijn verkrijgbaar in zowel hele als halve maten, zodat altijd de geschikte maat beschikbaar is.

Contact:

Kirsten Gaalman Accountmanager

Hooijer Groep BV

T + 31 (0)6 227 39 449

kirsten@hooijergroep.nl

https://hooijergroep.nl/lilian.php