Italiaanse en Duitse modefederaties slaan handen ineen om opkomende ontwerpers te helpen

De Camera Nazionale della Moda Italiana en de Fashion Council Germany hebben de handen ineen geslagen. Ze lanceren samen de German Italian Fashion Experience, een ‘uitwisselingsproject’ voor opkomende ontwerpers uit beide landen gefocust op duurzaamheid en verantwoord ontwerp, zo blijkt uit een statement in handen van FashionUnited DE.

Het doel zou zijn om de zichtbaarheid van talent in de Duitse markt te vergroten en deze zakelijke kansen aan te bieden via meetings met retail experts en inkopers. De eerste editie van de German Italian Fashion Experience vindt vanwege de huidige coronamaatregelen digitaal plaats. Het evenement vindt plaats van 8 tot en met 11 juni op een gelijknamige website. Per land zullen er 10 ontwerpers getoond worden in een virtuele showroom. De ontwerpers zullen daarnaast ook deelnemen aan digitale workshops en webinars die focussen op sourcen, distributie, het bouwen van een merk en het medialandschap in Duitsland.

“Het is belangrijk voor de toekomst van de mode industrie om de volgende generatie van creatieve spelers kracht te geven en te promoten,” aldus Scott Lipinski, CEO van de Fashion Council Germany, in het bericht. “We kunnen niet alleen onze kennis delen met de deelnemende talenten maar ook leren van hun ideeën en visies voor de toekomst van mode.”

Duitse merken die meedoen zijn: Antonia Zander, Buki Akomolafe, Julia Leifert, Lara Krude, Natascha von Hirschhausen, Nina Rein, Oftt, Working Title, Faulhaber Products en Lutz Morris. Uit Italië doen Gentile Catone, Gilberto Calzolari, Apnoea, Melampo, MRZ, Radica Studio, Tiziano Guardini and DassùYAmoroso, Amato Daniele en Michele Chiocciolini mee.