Italiaanse ontwerper Maragno kruipt in zijn dekenfort

De Italiaanse ontwerper Giulio Maragno reist met zijn tijdloze collectie terug naar zijn kindertijd. Voor zijn merk Maragno ontwerpt hij een dekenfort, dat net als de looks voor geborgenheid staat. De presentatie was zaterdag te zien tijdens de Milaan Fashion Week voor mannen.

De ontwerper werkt met deadstock-stoffen van grote modehuizen als Loro Piana en Max Mara. Hiermee creëert hij een omhullende collectie die een gevoel van veiligheid geeft en de problemen van de wereld even doet vergeten.

Net als bij het dekenfort brengt hij verschillende stoffen en texturen samen. Denk aan grof gebreid breiwerk, kasjmier, wol, maar ook fijn mesh. Qua kleur is de collectie ingetogen met bruin- en beigetinten en een crèmekleurig geel.

Maragno FW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight