Italië grootste vervuiler met textielafval, België op vijfde plek in Europa

Hoeveel textiel afval produceert een land in een jaar tijd en hoe vervuilend is zo'n land? Labfresh, een Nederlands bedrijf voor duurzame en innovatieve mannenmode, nam de Europese Unie onder de loep. Uit het onderzoek rolde de grootste vervuilers in Europa op het gebied van textiel met op nummer één Italië. België komt op de vijfde plek en Nederland staat op de elfde plek. Labfresh heeft de resultaten van het onderzoek met FashionUnited gedeeld.

Labfresh heeft meerdere meetpunten genomen om tot het oordeel te komen. Zo is gekeken naar de hoeveelheid textielafval, de uitgaven aan nieuwe kleding, hoe groot de kledingindustrie en markt is binnen het land en het exportvolume van tweedehands kleding. Deze informatie is verzameld bij officiële bronnen. Aan de hand van een evaluatiesysteem, waarop deze segmenten en landen een score van nul tot honderd konden krijgen, is de algemene berekening gemaakt. Het meest vervuilende krijgt een score van honderd.

Waar Italië bovenaan staat als meest vervuilende land, zijn er opvallende verschillen te zien in het onderzoek. Zo wordt in Oostenrijk het meeste geld per persoon besteedt aan nieuwe kleding, namelijk over de duizend pond (bijna 1200 euro). In België wordt gemiddeld 14,8 kilo textiel per persoon weggegooid, veruit het hoogste uit alle landen. Tegelijkertijd recyclet België de meeste kilogram per persoon, namelijk 1,5 kilogram per jaar.

België op vijfde plek van textiel vervuilers in Europa, recyclet ook het meest per persoon

Ook al staat België op de vijfde plek in het onderzoek, het is de moeite waard om te vermelden dat het land maar een totale score van 51,7 op de 100 behaalde. Italië behaalde 100, Portugal 96,9 en Oostenrijk 84,9. Nederland stond dankzij een score van 41,6 uit de 100 op de elfde plek. In verhouding met het aantal kilo aan textielafval dat een Nederlander produceert (5,9 kilo per jaar) belandt er ook veel op de stortplaats, namelijk 3,4 kilo.

Labfresh heeft sinds de oprichting het motto: buy less, wash less, wear longer. Zo heeft het innovatieve producten die vuil- en geurafstotend zijn. Dit met achterliggende doel om kleding duurzamer te maken zodat het langer mee gaat. “Om de urgente behoefte om textielafval te verminderen duidelijk te maken, hebben we 15 Europese landen geanalyseerd die de grootste hoeveelheid van textielafval elk jaar produceren,” aldus het onderzoek.

Beeld: Unsplash