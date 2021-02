Italië, het land van de onbegrensde sustainable mogelijkheden, biedt kansen voor Nederlandse fashion ondernemers

Als twee landen elkaar aanvullen op het gebied van sustainable fashion en textiel, dan zijn het Nederland en Italië wel. Dat kwam tijdens het internationale online event ‘EU Fashion Match Amsterdam 10.0’ duidelijk naar voren. Italië loopt voorop als het gaat om duurzame ontwikkelingen in de fashion industrie en dat biedt Nederlandse fashion ondernemers volop kansen.

Eén van de presentaties tijdens het Fashion Match event was ‘Finding Italian nidosuppliers for sustainable and artisanal materials for your fashion brand.’ In deze sessie werden onder andere drie traditionele en tegelijk duurzame en innovatieve Italiaanse fashion start-ups uitgelicht: Wuuls, Nido di Seta en Arturo Stories. Dit zijn slechts drie van de vele Italiaanse bedrijven en bedrijfjes die - mede gestoeld op de eeuwenlange tradities op textielgebied in Italië - echt vernieuwend en duurzaam bezig zijn. Kort gezegd: op het gebied van sustainable fashion en textiel is veel gaande in Italië. Nederlandse ondernemers die hun internationale modenetwerk willen uitbreiden of op zoek zijn naar leveranciers en partners in Europa, doen er goed aan om de Italiaanse fashion sector nader te onderzoeken.

Italiaanse textielregio’s

Connecting Cultures is een Italiaanse organisatie die zich inzet voor een duurzame toekomst. Eén van hun belangrijkste speerpunten is sustainable fashion. In de presentatie zette Chiara Lattuada van Connecting Cultures uiteen hoe de Italiaanse textiel- en confectieregio’s in elkaar zitten. Dit om een idee te krijgen hoe divers en omvangrijk de Italiaanse modesector eigenlijk is.

Meer info: www.connectingcultures.it

Ambacht en traditie

Elk district heeft zijn eigen gewoontes en tradities. Sommige regio’s zijn al honderden jaren gespecialiseerd in een bepaald ambacht of textielsoort. Zo staat het Como-district al sinds de 16e eeuw bekend als dé zijdestreek. Wat je nu in Italië ziet ontstaan is dat het ambachtelijke wordt aangevuld met innovatieve en duurzame initiatieven. De ontwikkeling van nieuwe materialen, nieuwe processen en nieuwe technieken is aan de orde van de dag. Maar er is ook een beweging gaande van jonge ondernemers die het goede van ‘vroeger’ combineren met de duurzaamheidswensen van nu. De volgende bedrijven zijn hier een goed voorbeeld van.

Nido di Seta

Met Nido di Seta hebben twee jonge zijdewormkwekers in San Floro een oude zijdetraditie nieuw leven ingeblazen. Zij zijn overigens niet de enigen: in de regio Calabrië werden de laatste jaren duizenden moerbeien geplant; de natuurlijke habitat van zijderupsen.

Miriam Pugliese en Domenico Vivino zijn erin geslaagd om het hele proces van zijde in eigen hand te houden. Van de zorg voor de moerbeiplanten en de zijderupsen tot het spinnen van zijdedraad. En van het kleuren van de draad met natuurlijke kleurstoffen - bijvoorbeeld uit grapefruit, rode ui en wortel, uiteraard ook afkomstig uit de regio - tot het laten verwerken van de zijde door lokale ambachtslieden. Pugliese: “Deze mensen, die in de heuvels in ‘the middle of nowhere’ leven, kunnen nu hun eeuwenoude tradities voortzetten en blijven wonen waar ze altijd hebben gewoond.”

No waste company

Nido di Seta is een no waste company: alles gaat op zonne-energie en alle materialen worden hergebruikt. De coronapandemie zette de kwekers wel aan het denken. “Wij mensen moeten echt stoppen met al die overdaad”, aldus Vivino. “We hebben gekeken naar wat we zelf nog konden verbeteren. Zo kwamen we op het idee om de supply chain nog korter te maken. Met het ‘Mulberry Tree Adoption Programme‘ kunnen mensen een moerbei adopteren, waarna zij de eindproducten mogen kopen. Zo zijn ze van het begin tot het eind betrokken bij hun eigen kleding.”

Pugliese: “Onze missie is om voor ons ‘oude’ land te zorgen en daarbij iets goeds te doen voor het klimaat, voor de omgeving, voor de mensen, voor alles. Veel mensen dachten dat dit onhaalbaar was. Maar Nido di Seta is het levende bewijs dat het kan.” Meer info: www.nidodiseta.com

Wuuls

Emanuela en Francesco d’Antonio begonnen in 2019 met het creëren van tijdloze en speelse wollen truien, waarvan ze hopen dat ze generatie op generatie zullen worden doorgegeven. “We wilden graag een rol spelen in de fashion wereld”, vertelt Emanuela. “Maar dan wel op een positieve sustainable manier. We realiseerden ons dat de mens uit het oog is verloren welke reis kledingstukken maken voordat ze in de (web)winkel liggen. Wij willen die journey juist laten meewegen in de beslissing om een kledingstuk te kopen.” Francesco: “Mijn zus en ik groeiden op in de Italiaanse bergketen Apennijnen, een prachtig ruig gebied. Met onze onderneming wilden we graag dichtbij huis blijven. Onze supply chain begint daarom bewust bij de schapen uit ‘ons eigen’ Gran Sasso National Park. De merino wol van deze schapen vormt een natuurlijke, recyclebare en milieuvriendelijke grondstof, de perfecte basis voor onze producten.”

Gemaakt met hand én hart

Wuuls laat zien dat traditie goed samen kan gaan met innovatie. Zo gebruikt het bedrijf innovatieve technologieën om afval te verminderen en de wol op natuurlijke wijze te kleuren. Emanuela: “We werken uitsluitend met mensen en bedrijven die de producten niet alleen met hun handen maken, maar óók met hun hart.”

Francesco: “Vanaf het moment dat je een bedrijf begint, heeft dat impact op het milieu. Hoe goed wij alles ook proberen te doen; dat geldt ook voor ons. Om onze footprint te compenseren doneren we daarom vijf procent van de opbrengst aan ‘Save the bear’. Deze vereniging houdt zich bezig met het redden van de Marsicaanse bruine beer die in onze omgeving leeft en met uitsterven wordt bedreigd.” Meer info: www.wuuls.org

Arturo Stories

Rondlopen met gaten in je sokken of je sokken stoppen? Dat is in Italië absoluut not done. Dat is een cultureel dingetje dat er al generaties lang zit ingebakken. Des te opmerkelijker is het sokkenmerk Arturo Stories van fashion designers Marta Taronna en Sarah Parisi uit Rome. Zij promoten het stoppen van sokken juist!

Onder het motto ‘Buy less, choose well, make it last’ van Vivienne Westwood brengen Taronna en Parisi sokken op de markt die niet alleen uitblinken in design en comfort, maar óók in sustainability. “We beloven onze klanten dat onze sokken een lang leven zullen hebben”, vertelt Taronna. “We vragen ze zelfs om de sokken een tweede leven te geven. Bij elk paar sokken leveren we een klosje garen mee. We hopen dat onze klanten daarmee hun sokken stoppen, zodat ze nóg langer meegaan.”

Design sokken

Parisi en Taronno vinden het belangrijk dat hun sokken verantwoord worden gemaakt en dat hun supply chain transparant is. Parisi: “Onze sokken worden volledig vervaardigd in het Brescia district met BCI-gecertificeerd katoen uit Egypte. Liever zouden we katoen uit Italië gebruiken, maar dat is er nog niet. Er zijn wel initiatieven om biologisch katoen in Italië te gaan verbouwen en die ontwikkelingen houden we natuurlijk nauwlettend in de gaten.”

Dankzij de hoge kwaliteit, de opvallende kleurencombinaties en de bijzondere dessins is het de modeontwerpsters gelukt om van een onopvallend product een gewild design item te maken. “Ja”, zeggen ze lachend. “Dat was ons doel. Never underestimate the power of a colorful ankle!” Meer info: www.arturostories.it

Over EU Fashion Match 10.0

De tiende editie van EU Fashion Match, georganiseerd door Enterprise Europe Network (EEN) stond in het teken van ‘Meet Your Future Business Partner’. Ruim 600 deelnemers uit 45 landen namen deel aan het digitale event dat op 25 en 26 januari 2021 werd gehouden.

Deze publicatie is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van de RVO.